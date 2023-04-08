Втрата годувальника - яка виплата пенсії належить

Виплати для родичів загиблих військових. Фото: Новини.LIVE

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", сім'ї військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, мають право на пенсію. Це включає батьків і чоловіка годувальника, які досягли 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Розмір пенсійної виплати становить 70% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї та на кожну дитину, але не менше 7800 гривень. Якщо у сім'ї двоє чи більше дітей, то пенсійна виплата ділиться між ними на 50% кожному, але не менше ніж 6100 гривень.

Крім того, батьки та чоловік (дружина) годувальника, які досягли 60 років або є інвалідами, можуть отримувати пенсійну виплату у разі смерті військовослужбовця, не пов'язаної з виконанням службових обов'язків. Розмір пенсійної виплати у разі становить 30% заробітної плати померлого кожного члена сім'ї.

Незалежно від причини смерті годувальника, кожен непрацездатний член його сім'ї має право на мінімальний (2 прожиткові мінімуми) та максимальні (10 прожиткових мінімумів) розміри пенсії, які застосовуються до кожного члена сім'ї окремо.

В Україні змінили умови надання одноразової допомоги волонтерам у разі отримання інвалідності внаслідок війни або їхньої смерті.