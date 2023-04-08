Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Хто має право на отримання пенсії, якщо у сім'ї загинув військовослужбовець-годувальник arrow

Хто має право на отримання пенсії, якщо у сім'ї загинув військовослужбовець-годувальник

8 квітня 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Втрата годувальника - яка виплата пенсії належить
Виплати для родичів загиблих військових. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", сім'ї військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків, мають право на пенсію. Це включає батьків і чоловіка годувальника, які досягли 55 років, незалежно від тривалості страхового стажу.

Про це повідомляє Military Media Center.

Читайте також:

Пенсія через втрату годувальника

Розмір пенсійної виплати становить 70% заробітної плати померлого на кожного члена сім'ї та на кожну дитину, але не менше 7800 гривень. Якщо у сім'ї двоє чи більше дітей, то пенсійна виплата ділиться між ними на 50% кожному, але не менше ніж 6100 гривень.

Крім того, батьки та чоловік (дружина) годувальника, які досягли 60 років або є інвалідами, можуть отримувати пенсійну виплату у разі смерті військовослужбовця, не пов'язаної з виконанням службових обов'язків. Розмір пенсійної виплати у разі становить 30% заробітної плати померлого кожного члена сім'ї.

Незалежно від причини смерті годувальника, кожен непрацездатний член його сім'ї має право на мінімальний (2 прожиткові мінімуми) та максимальні (10 прожиткових мінімумів) розміри пенсії, які застосовуються до кожного члена сім'ї окремо.

В Україні змінили умови надання одноразової допомоги волонтерам у разі отримання інвалідності внаслідок війни або їхньої смерті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB