Потеря кормильца - какая выплата пенсии полагается

Выплаты для родственников погибших военных. Фото: Новини.LIVE

Согласно закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, имеют право на пенсию. Это включает родителей и супруга(у) кормильца, достигших 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа.

Об этом сообщает Military Media Center.

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Размер пенсионной выплаты составляет 70% заработной платы умершего на каждого члена семьи и на каждого ребенка, но не менее 7800 гривен. Если в семье двое или более детей, то пенсионная выплата делится между ними на 50% каждому, но не менее 6100 гривен.

Кроме того, родители и супруг(а) кормильца, достигшие 60 лет или являющиеся инвалидами, могут получать пенсионную выплату в случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей. Размер пенсионной выплаты в этом случае составляет 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.

Независимо от причины смерти кормильца, каждый нетрудоспособный член его семьи имеет право на минимальный (2 прожиточных минимума) и максимальный (10 прожиточных минимумов) размеры пенсии, которые применяются к каждому члену семьи отдельно.

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