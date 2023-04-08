Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Кто имеет право на получение пенсии, если в семье погиб военнослужащий-кормилец arrow

Кто имеет право на получение пенсии, если в семье погиб военнослужащий-кормилец

8 апреля 2023 17:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Потеря кормильца - какая выплата пенсии полагается
Выплаты для родственников погибших военных. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Согласно закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, имеют право на пенсию. Это включает родителей и супруга(у) кормильца, достигших 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа.

Об этом сообщает Military Media Center.

Читайте также:

Пенсия из-за потери кормильца

Размер пенсионной выплаты составляет 70% заработной платы умершего на каждого члена семьи и на каждого ребенка, но не менее 7800 гривен. Если в семье двое или более детей, то пенсионная выплата делится между ними на 50% каждому, но не менее 6100 гривен.

Кроме того, родители и супруг(а) кормильца, достигшие 60 лет или являющиеся инвалидами, могут получать пенсионную выплату в случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей. Размер пенсионной выплаты в этом случае составляет 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.

Независимо от причины смерти кормильца, каждый нетрудоспособный член его семьи имеет право на минимальный (2 прожиточных минимума) и максимальный (10 прожиточных минимумов) размеры пенсии, которые применяются к каждому члену семьи отдельно.

В Украине изменили условия предоставления единовременного пособия волонтерам в случае получения инвалидности в результате войны или их смерти.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB