Хто стоїть за спробами дискредитації Нацбанку України

Будівля Національного банку України в Києві. Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr

Із березня 2023 року в мережі зросла кількість "вкидів", у яких здійснюються спроби дискредитувати та сформувати недовіру до команди Національного банку. Все частіше поширюється неправдива інформація про нібито продовження грошової емісії, неспроможність стримати інфляцію та загрозу нового "банкопаду".

Про це розповіли у пресслужбі НБУ та Центрі протидії дезінформації.

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У ЦПД розповіли, що все частіше поширюється неправдива інформація про нібито продовження грошової емісії, неспроможність стримати інфляцію, загрозу нового "банкопаду" та стрімку девальвацію гривні. Ворог навіть не намагається адаптувати ці "вкиди" до поточної ситуації, розраховуючи створити альтернативну реальність для читачів, які не особливо цікавляться актуальними новинами економіки.

Так, фахівці розвіяли міфи ворожої пропаганди та розповіли, яка ситуація в НБУ станом на зараз.

Брехня

Нівелювання зусиль Національного банку з підтримання макрофінансової стабільності — поширення неправдивої інформації про продовження емісії, неефективність антиінфляційних заходів, загрозу нового "банкопаду" та стрімкої девальвації гривні.

Правда

Насправді з 1 січня 2023 року НБУ і Мінфін забезпечують беземісійне фінансування держбюджету, темпи вповільнення інфляції швидші, ніж прогнозував НБУ, банківська система працює стабільно від початку повномасштабного вторгнення, курс виявився стійким навіть до ракетного терору РФ і зумовлених ним відключень електроенергії.

Брехня

Дискредитація заходів НБУ із залучення міжнародної фінансової допомоги Україні — зокрема, поширення негативних оцінок стосовно нової програми співробітництва України з МВФ як невигідної для нашої держави.

Правда

Насправді програма є безпрецедентним рішенням МВФ, де кредит від Фонду в розмірі 15,6 млрд дол. є лише частиною пакета загальної міжнародної допомоги обсягом 115 млрд дол.

Брехня

Формування недовіри до команди Національного банку — оприлюднення і поширення фейків про керівництво Національного банку і керівників департаментів НБУ, а також недостовірної інформації (чуток) у формі "анонімних інсайдів" про нібито непрозору і неефективну систему ухвалення рішень в організації.

Правда

Насправді система ухвалення рішень в НБУ побудована на основі колегіальності та прозорості процедур. Якість роботи команди Національного банку відзначено міжнародною премією Central Banking Awards, за якою НБУ вперше отримав відзнаку "Центральний банк року". А природу нещодавніх дискредитуючих "вкидів" проти керівництва проаналізовано фахівцями-фактчекерами зі Stopfake.

Як поширюються ці "вкиди"

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що є декілька шляхів поширення подібних фейків:

джерелами "вкидів" є окремі українські спікери з сумнівною репутацією та телеграм-каналами з російської орбіти впливу;

"вкиди" активно поширюються мережами телеграм-каналів, що діють в інтересах ворога, надалі підтримуються ЗМІ Росії та закордонними англомовними медіа, які й раніше практикували розміщення неякісної інформації з ознаками замовності;

для "вкидів" характерними є: відсутність належних фактів, підміна причинно-наслідкових звʼязків на непідтверджені домисли і суб’єктивні судження, емоційність меседжів, негативні узагальнення та тенденційні оцінки.

"Кампанія з дискредитації розпочалась на фоні активізації Національним банком заходів з обмеження діяльності пов’язаних з РФ суб’єктів в Україні, посилення санкційного тиску на агресора, спонукання міжнародних банківських груп до виходу з Росії та поглиблення співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями", — розповіли у ЦПД.

Нагадаємо, нещодавно у Росії здійснили черговий "вкид". Там заявили, що США розробляють психотронну зброю для контролю думок.