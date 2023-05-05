Кто стоит за попытками дискредитации Нацбанка Украины

Здание Национального банка Украины в Киеве. Фото: National Bank Of Ukraine/Flickr

С марта 2023 года в сети выросло количество "вбросов", в которых предпринимаются попытки дискредитировать и сформировать недоверие к команде Национального банка. Все чаще распространяется ложная информация о якобы продлении денежной эмиссии, неспособности сдержать инфляцию и угрозу нового "банкопада".

Об этом рассказали в пресс-службе НБУ и Центре противодействия дезинформации.

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В ЦПД рассказали, что все чаще распространяется ложная информация о якобы продолжении денежной эмиссии, неспособности сдержать инфляцию, угрозу нового "банкопада" и стремительную девальвацию гривны. Враг даже не пытается адаптировать эти "вбросы" к текущей ситуации, рассчитывая создать альтернативную реальность для читателей, не особо интересующихся актуальными новостями экономики.

Так, специалисты развеяли мифы вражеской пропаганды и рассказали, какая ситуация в НБУ по состоянию на данный момент.

Ложь

Нивелирование усилий Национального банка по поддержанию макрофинансовой стабильности — распространение ложной информации о продлении эмиссии, неэффективности антиинфляционных мер, угрозе нового "банкопада" и стремительной девальвации гривны.

Правда

На самом деле с 1 января 2023 года НБУ и Минфин обеспечивают безэмиссионное финансирование госбюджета, темпы замедления инфляции быстрее, чем прогнозировал НБУ, банковская система работает стабильно с начала полномасштабного вторжения, курс оказался устойчив даже к ракетному террору РФ и обусловленным им отключениям электроэнергии.

Ложь

Дискредитация мер НБУ по привлечению международной финансовой помощи Украине — в частности распространение негативных оценок относительно новой программы сотрудничества Украины с МВФ как невыгодной для нашего государства.

Правда

На самом деле, программа является беспрецедентным решением МВФ, где кредит от Фонда в размере 15,6 млрд дол. является лишь частью пакета всеобщей международной помощи объемом 115 млрд дол.

Ложь

Формирование недоверия к команде Национального банка — обнародование и распространение фейков о руководстве Национального банка и руководителях департаментов НБУ, а также недостоверной информации (слухов) в форме "анонимных инсайдов" о якобы непрозрачной и неэффективной системе принятия решений в организации.

Правда

На самом деле, система принятия решений в НБУ построена на основе коллегиальности и прозрачности процедур. Качество работы команды Национального банка отмечено международной премией Central Banking Awards, согласно которой НБУ впервые получил отличие "Центральный банк года". А природа недавних дискредитирующих "вбросов" против руководства проанализирована специалистами-фактчекерами из Stopfake.

Как распространяются эти "вбросы"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что есть несколько путей распространения подобных фейков:

источниками "вбросов" есть отдельные украинские спикеры с сомнительной репутацией и телеграмм-каналами с российской орбиты влияния;

"вбросы" активно распространяются по сетям телеграмм-каналов, действующих в интересах врага, в дальнейшем поддерживаются СМИ России и зарубежными англоязычными медиа, которые и раньше практиковали размещение некачественной информации с признаками заказности;

для "вбросов" характерны: отсутствие надлежащих фактов, подмена причинно-следственных связей на неподтвержденные домыслы и субъективные суждения, эмоциональность месседжей, негативные обобщения и тенденциозные оценки.

"Компания по дискредитации началась на фоне активизации Национальным банком мер по ограничению деятельности связанных с РФ субъектов в Украине, усиление санкционного давления на агрессора, побуждение международных банковских групп к выходу из России и углубление сотрудничества с международными финансовыми институтами", — рассказали в ЦПД.

Напомним, недавно в России совершили очередной "вброс". Там заявили, что США разрабатывают психотронное оружие для контроля мнений.