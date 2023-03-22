Хто з чоловіків може виїхати за кордон через систему "Шлях": перелік

Три категорії можуть виїжджати з дозволу місцевих військових адміністрацій

Під час воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон України. Однак, законом передбачено кілька винятків. Три категорії можуть виїжджати з дозволу місцевих військових адміністрацій.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Деталі

Чоловіки можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон через систему "Шлях". Вона запрацювала в Україні 17 березня минулого року. Здійснювати перевезення за кордон по системі можуть водії, які працюють з установами, організаціями або військовими частинами, і доставляють медичні засоби або гуманітарні вантажі.

Хто може виїхати за кордон через "Шлях":

Водії, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

водії, які перевозять медичні вантажі;

водії, які везуть гуманітарну допомогу автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення.

Для виїзду за кордон чоловікам потрібне обґрунтування від організацій, установ, які збирають або передають гуманітарну допомогу, медикаменти, військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, підрозділів ЗСУ, НГУ або інших формувань, які потребують допомоги.

Обґрунтування повинне міститися у листах від будь-якого з таких органів:

Військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Відповідні звернення потрібно подавати до Мінінфраструктури або до обласних військових адміністрацій. Для отримання такого дозволу необхідно звернутися з листом до відповідної ОВА.

За результатами опрацювання звернень обласна військова адміністрація приймає рішення про виїзд за межі України водіїв, а також надсилає лист до Державної прикордонної служби України.

Дозвіл на перебування за кордоном по системі "Шлях" надається не більше ніж на 30 днів.

Нагадаємо, в Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація, через що виїзд із країни заборонено чоловікам віком від 18 до 60 років. Проте деякі військовозобов'язані мають на це право.

Також ми писали, що які обставити не надають права для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.