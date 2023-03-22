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Кто из мужчин может выехать за границу через систему "Шлях": перечень

22 марта 2023 22:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Три категории могут выезжать с разрешения местных военных администраций
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу Украины. Однако законом предусмотрено несколько исключений. Три категории могут выезжать с разрешения местных военных администраций.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Подробности

Мужчины могут получить разрешение на выезд за границу через систему "Шлях". Она начала работать в Украине 17 марта прошлого года. Осуществлять перевозку за границу по системе могут водители, работающие с учреждениями, организациями или воинскими частями, и доставляют медицинские средства или гуманитарные грузы.

Кто может выехать за границу через "Шлях":

  • Водители, осуществляющие перевозки для нужд ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований;
  • водители, перевозящие медицинские грузы;
  • водители, которые везут гуманитарную помощь автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Для выезда за границу мужчинам требуется обоснование от организаций, учреждений, которые собирают или передают гуманитарную помощь, медикаменты, военных, правоохранительных органов, военных администраций, медицинских учреждений, подразделений ВСУ, НГУ или других нуждающихся в помощи.

Обоснование должно содержаться в письмах от любого из следующих органов:

  • Военных, правоохранительных органов;
  • военных администраций;
  • медицинских учреждений;
  • отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Соответствующие обращения нужно подавать в Мининфраструктуру или в областные военные администрации. Для получения такого разрешения необходимо обратиться с письмом в соответствующую ОВА.

По результатам обработки обращений областная военная администрация принимает решение о выезде за пределы Украины водителей, а также отправляет письмо в Государственную пограничную службу Украины.

Разрешение на пребывание за границей по системе "Шлях" предоставляется не более чем на 30 дней.

Напомним, в Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, из-за чего выезд из страны запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Однако некоторые военнообязанные имеют на это право.

Также мы писали, что обставить не предоставляют права для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

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