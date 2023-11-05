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Кількість викладачів вишів значно перевищує потреби, — МОН

5 листопада 2023 22:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кількість викладачів вишів значно перевищує потреби, — МОН
Київський політехнічний університет. Фото: KPI.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Кількість викладачів в українських закладах вищої освіти наразі значно перевищує потреби системи. Кількість вступників до вишів за останні 15 років суттєво скоротилась.

Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький під час онлайн-зустрічі з представниками громадського об’єднання "Прогресильні", пише портал "Освіта.ua".

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Кількість викладачів вишів перевищує потреби

В українських університетах надто великі викладацькі групи. За словами Винницького, підвищувати зарплату викладачам можливо лише за умови модернізації мережі закладів вищої освіти.

"15 років тому було 630 тисяч випускників шкіл щороку. Минулого року було 360 тисяч випускників шкіл. Демографія показує, що в нас спад у кількості вступників фактично наполовину", — зазначив Михайло Винницький.

Водночас число закладів вищої освіти та кількість викладачів у системі за 15 років не змінились. На думку заступника міністра, наразі в Україні забагато викладачів.

"І коли ми говоримо про збільшення витрат на оплату викладачам, ми маємо розуміти, що бюджет не гумовий. На сьогодні збільшення окладів чи збільшення зарплат викладачів є можливим лише за умови модернізації мережі", — додав заступник міністра освіти.

Нагадаємо, вищі навчальні заклади в Україні заробляють на ухилянтах. Цьогоріч близько 110 тисяч чоловіків скористалися вступом до університету, аби уникнути мобілізації. Минулого року ця цифра сягала 85 тисяч військовозобов'язаних.

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