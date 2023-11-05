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Количество преподавателей вузов значительно превышает потребности, — МОН

5 ноября 2023 22:32
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Количество преподавателей вузов значительно превышает потребности, — МОН
Киевский политехнический университет Фото: KPI.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Количество преподавателей в украинских учреждениях высшего образования значительно превышает потребности системы. Количество поступающих в вузы за последние 15 лет существенно сократилось.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий во время онлайн-встречи с представителями общественного объединения "Прогресильные", пишет портал "Освіта.ua".

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Количество преподавателей вузов превышает потребности

В украинских университетах слишком большие преподавательские группы. По словам Винницкого, повышать зарплату преподавателям возможно только при модернизации сети заведений высшего образования.

"15 лет назад было 630 тысяч выпускников школ ежегодно. В прошлом году было 360 тысяч выпускников школ. Демография показывает, что у нас спад в количестве поступающих фактически наполовину", — отметил Михаил Винницкий.

В то же время, число заведений высшего образования и количество преподавателей в системе за 15 лет не изменились. По мнению замминистра, сейчас в Украине много преподавателей.

"И когда мы говорим об увеличении расходов на оплату зарплат преподавателям, мы должны понимать, что бюджет не резиновый. На сегодня увеличение окладов или увеличение зарплат преподавателей возможно только при условии модернизации сети", — добавил замминистра образования.

Напомним, высшие учебные заведения в Украине зарабатывают на уклоняющихся. В этом году около 110 тысяч мужчин воспользовались поступлением в университет, чтобы избежать мобилизации. В прошлом году эта цифра достигала 85 тысяч военнообязанных.

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