Кількість ВПО не зростає — Верещук розповіла про виплати для переселенців

Внутрішньо переміщені жінки разом із дитиною. Фото: dpa-international.com

В Україні наразі є 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб, 3,6 млн з яких стали переселенцями після 24 лютого 2022 року. Майже половина ВПО не отримують виплат, які передбачені державою, через те що не зверталися за ними.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Виплати для ВПО

За словами Ірини Верещук, з близько п'яти мільйонів ВПО виплати від держави щомісяця отримують тільки 2,6 млн громадян. Майже половина ВПО не отримують виплат через те, що не зверталися за ними. Проте існує ситуація, де 158 тис. осіб втратили право на грошову допомогу від держави.

"Левова частка цих людей — це ті громадяни України, які виїхали за кордон, живуть там постійно й отримують виплати від держав, де вони проживають", — пояснила Верещук.

Міністерка також зазначила, що на гарячу лінію Мінреінтеграції надходять дзвінки громадян, які повідомляють про випадки, коли виплати від держави припиняються без законних підстав.

"Ми беремо такі кейси до розгляду і допомагаємо людям повернути виплати. Коли ми кажемо про ті виплати, які держава припинила, то КМУ було ухвалено консолідоване рішення — якщо люди отримували виплати як ВПО і перебували за кордоном до набуття чинності цієї постанови, вони не будуть повертати виплати. Такі були правила тоді. І навіть якщо вони виїхали за кордон і отримували ці кошти, вони нічого державі не винні. Навіть якщо люди повернулися до своїх домівок і за визначенням не є ВПО, вони теж не повертатимуть кошти", — вказала урядовиця.

Кількість ВПО значно не збільшується

За даними Верещук, наразі немає точних даних, скільки українців повернулося до своїх домівок з-за кордону чи з інших регіонів України. Відомо про 25 тис. осіб на Харківщині, які повернулися, і про десятки тисяч людей, які виїхали звідти, зокрема мешканці Куп'янської, Вовчанської громад.

Верещук повідомила, що кількість ВПО за останній час суттєво не збільшилася. Причиною є повернення людей до своїх домівок, попри евакуації.

"Ми дивилися серпень, вересень, жовтень, листопад — приріст плюс-мінус 10 тисяч. Це для держави невелика кількість", — додала міністерка.

За інформацією Верещук, громадяни можуть відмовитися від статусу ВПО. І такі випадки є, коли людина проживає за кордоном та пише відповідну заяву, подати яку можна в електронному вигляді. За її словами, поки триває війна, держава не буде обмежувати термін чинності статусу внутрішньо переміщених осіб.

Статус ВПО на 5 років

В Україні статус ВПО мають близько 5 млн людей, а дехто отримав його двічі — з початком війни у 2014 та у 2022 роках. Оскільки стратегії допомоги переселенцям лише продовжують свій термін дії через довготривалі бойові дії, політики дискутують, а скільки ж насправді часу людина може вважатися переселенцем. Один з варіантів — 5 років.

Які критерії того, що людина зі статусом ВПО вже не повинна вважатися переселенцем, на питання Новини.LIVE відповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на Всеукраїнському форумі рад внутрішньо переміщених осіб.