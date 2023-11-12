Количество ВПЛ не растет — Верещук рассказала о выплатах для переселенцев

Внутренне перемещенные женщины вместе с ребенком. Фото: dpa-international.com

В Украине сейчас 4,9 млн внутренне перемещенных лиц, 3,6 млн из которых стали переселенцами после 24 февраля 2022 года. Почти половина ВПЛ не получают выплаты, предусмотренные государством, из-за того, что не обращались за ними.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Выплаты для ВПЛ

По словам Ирины Верещук, из около пяти миллионов ВПЛ выплаты от государства ежемесячно получают только 2,6 млн граждан. Почти половина ВПЛ не получают выплаты из-за того, что не обращались за ними. Однако существует ситуация, где 158 тыс. человек лишились права на денежную помощь от государства.

"Часть этих людей — это те граждане Украины, которые выехали за границу, живут там постоянно и получают выплаты от государств, где они проживают", — объяснила Верещук.

Министр также отметила, что на горячую линию Минреинтеграции поступают звонки граждан, которые сообщают о случаях, когда выплаты от государства прекращаются без законных оснований.

"Мы берем такие кейсы на рассмотрение и помогаем людям вернуть выплаты. Когда мы говорим о тех выплатах, которые государство прекратило, то КМУ было принято консолидированное решение, если люди получали выплаты как ВПЛ и находились за границей до вступления в действие этого постановления, они не будут возвращать выплаты. Таковы были правила тогда. И даже если они выехали за границу и получали эти средства, они ничего государству не должны", — указала чиновник.

Количество ВПЛ значительно не увеличивается

По данным Верещук, пока нет точных данных, сколько украинцев вернулись в свои дома из-за границы или из других регионов Украины. Известно о вернувшихся 25 тыс. человек на Харьковщине и о десятках тысяч людей, выехавших оттуда, в частности жители Купянской, Волчанской громад.

Верещук сообщила, что количество ВПЛ за последнее время существенно не увеличилось. Причиной является возвращение людей в свои дома, несмотря на эвакуацию.

"Мы смотрели август, сентябрь, октябрь, ноябрь — прирост плюс-минус 10 тысяч. Это для государства небольшое количество", — добавила министер.

По информации Верещук, граждане могут отказаться от статуса ВПЛ. И такие случаи есть, когда человек проживает за границей и пишет соответствующее заявление, подать которое можно в электронном виде. По ее словам, пока идет война, государство не будет ограничивать срок действия статуса внутренне перемещенных лиц.

Статус ВПЛ на 5 лет

В Украине статус ВПЛ имеют около 5 млн человек, а некоторые получили его дважды — с началом войны в 2014 и в 2022 году. Поскольку стратегии помощи переселенцам только продлевают свой срок действия из-за долгосрочных боевых действий, политики дискутируют, а сколько же на самом деле времени человек может считаться переселенцем. Один из вариантов — 5 лет.

Какие критерии того, что человек со статусом ВПЛ уже не должен считаться переселенцем, на вопрос Новини.LIVE ответила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на Всеукраинском форуме советов внутренне перемещенных лиц.