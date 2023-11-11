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Кислиця відреагував на можливе зниження допомоги Україні від США

11 листопада 2023 11:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кислиця відреагував на можливе зниження допомоги Україні від США
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Український постійний представник в ООН Сергій Кислиця висловив думку щодо можливого зниження міжнародної підтримки України після листопада 2024 року. Він висловив упевненість, що це не станеться, пояснивши свою позицію кількома аргументами.

Про це повідомляє BBC.

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Зниження допомоги США — думка Сергія Кислиці

Представник України в ООН наголосив, що успіх України у боротьбі з агресією залежить не лише від зовнішньої допомоги, а й від рішучості українського народу та керівництва. Він висловив подяку країнам-союзникам, включаючи США, Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію, за їхню підтримку.

Кислиця також згадав значні фінансові вкладення США та інших країн до різних держав, включаючи Афганістан, і порівняв це з поточною ситуацією в Україні. Він наголосив, що комбінована підтримка від США та інших держав є потужним фактором, який допомагає Україні протистояти Росії.

"У поєднанні з допомогою, яку нам надають і Сполучені Штати, і багато інших країн, звичайно, це дуже потужна сила та запорука того, що щонайменше Росія не виграє війну, яку вона розв'язала", — зазначив Кислиця.

Постпред зазначив, що, попри зміни у світовій політичній обстановці, включаючи події на Близькому Сході, він продовжує вести переговори з головними міжнародними партнерами щодо підтримки України.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки використали майже всі виділені ресурси для підтримки України через її війну. Близько 96% американської фінансової допомоги вже витрачено.

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