Кислица отреагировал на возможное снижение помощи Украине от США

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Фото: соцсети

Украинский постоянный представитель в ООН Сергей Кислица выразил мнение по поводу возможного снижения международной поддержки Украины после ноября 2024 года. Он выразил уверенность, что этого не произойдет, объяснив свою позицию несколькими аргументами.

Об этом сообщает BBC.

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Представитель Украины в ООН подчеркнул, что успех Украины в борьбе с агрессией зависит не только от внешней помощи, но и от решимости украинского народа и руководства. Он выразил благодарность странам-союзникам, включая США, Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, за их поддержку.

Кислица также упомянул значительные финансовые вложения США и других стран в различные государства, включая Афганистан, и сравнил это с текущей ситуацией в Украине. Он подчеркнул, что комбинированная поддержка от США и других государств является мощным фактором, который помогает Украине противостоять России.

"В сочетании с помощью, которую нам оказывают и Соединенные Штаты, и многие другие страны, конечно, это очень мощная сила и залог того, что по меньшей мере Россия не выиграет войну, которую она развязала", — отметил Кислица.

Постпред отметил, что, несмотря на изменения в мировой политической обстановке, включая события на Ближнем Востоке, он продолжает вести переговоры с главными международными партнерами о поддержке Украины.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки использовали почти все выделенные ресурсы для поддержки Украины в связи с ее войной. Около 96% американской финансовой помощи уже расходованы.