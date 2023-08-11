Київ розпочав консультації щодо гарантій безпеки з Великою Британією
У Києві розпочався перший раунд переговорів з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.
Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Гарантії безпеки для України
За словами Андрія Єрмака, Україна активно працює над гарантіями безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Тепер ця робота триває і з Великою Британією.
"Велика Британія постійно демонструє лідерство та приклад в ухваленні та реалізації найсміливіших рішень із підтримки України", — зауважив Андрій Єрмак.
Андрій Єрмак також переконаний, що ці гарантії стануть проміжним етапом на шляху до НАТО.
"Ці двосторонні гарантії для України є елементом зміцнення нашої спільної безпеки у всьому євроатлантичному регіоні", — додав керівник Офісу Президента України.
Зауважимо, до декларації "Великої сімки" про "гарантії безпеки" для України приєдналися вже 13 країн.
Нагадаємо, 9 серпня Латвія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо "гарантій безпеки" для України. Країна й надалі продовжить підтримувати українську державу проти збройної агресії країни-терориста РФ.
Латвія також очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу для РФ, яка розпочала збройну агресію проти України.