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Київ розпочав консультації щодо гарантій безпеки з Великою Британією

11 серпня 2023 23:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Київ розпочав консультації щодо гарантій безпеки з Великою Британією
Переговори щодо безпекових гарантій з Великою Британією. Фото: Офіс Президента України
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Києві розпочався перший раунд переговорів з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. 

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Гарантії безпеки для України

За словами Андрія Єрмака, Україна активно працює над гарантіями безпеки зі Сполученими Штатами Америки. Тепер ця робота триває і з Великою Британією.

"Велика Британія постійно демонструє лідерство та приклад в ухваленні та реалізації найсміливіших рішень із підтримки України", — зауважив Андрій Єрмак. 

Андрій Єрмак також переконаний, що ці гарантії стануть проміжним етапом на шляху до НАТО.

"Ці двосторонні гарантії для України є елементом зміцнення нашої спільної безпеки у всьому євроатлантичному регіоні", — додав керівник Офісу Президента України.

Зауважимо, до декларації "Великої сімки" про "гарантії безпеки" для України приєдналися вже 13 країн.

Нагадаємо, 9 серпня Латвія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо "гарантій безпеки" для України. Країна й надалі продовжить підтримувати українську державу проти збройної агресії країни-терориста РФ. 

Латвія  також очікує на створення спеціального міжнародного трибуналу для РФ, яка розпочала збройну агресію проти України.

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