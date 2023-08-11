Киев начал консультации по гарантиям безопасности с Великобританией

Переговоры по гарантиям безопасности с Великобританией. Фото: Офис Президента Украины

В Киеве начался первый раунд переговоров с Великобританией по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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По словам Андрея Ермака, Украина активно работает над гарантиями безопасности с Соединенными Штатами Америки. Теперь эта работа продолжается и с Великобританией.

"Великобритания постоянно демонстрирует лидерство и пример в принятии и реализации самых смелых решений по поддержке Украины", — отметил Андрей Ермак.

Андрей Ермак также убежден, что эти гарантии станут промежуточным этапом по пути в НАТО.

"Эти двусторонние гарантии для Украины являются элементом укрепления нашей общей безопасности во всем евроатлантическом регионе", — добавил руководитель Офиса Президента Украины.

Отметим, что к декларации "Большой семерки" о "гарантиях безопасности" для Украины присоединились уже 13 стран.

Напомним, 9 августа Латвия присоединилась к декларации "Большой семерки" по "гарантиям безопасности" для Украины. Страна и дальше продолжит поддерживать украинское государство против вооруженной агрессии страны-террориста РФ.

Латвия также ожидает создания специального международного трибунала для РФ, которая начала вооруженную агрессию против Украины.