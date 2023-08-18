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Клименко підтвердив спробу замаху на заступника глави ДПС

18 серпня 2023 12:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Клименко підтвердив спробу замаху на заступника глави ДПС
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили спробу замаху на заступника глави Державної податкової служби  Євгена Сокура.

Про це глава МВС Ігор Клименко написав у своєму Telegram-каналі.

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За словами Клименка, Національна поліція України попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби.

"Ефективно спрацювали оперативники карного розшуку. Фігуранти затримані", — розповів він.

Міністр додав, що більше інформації повідомлять в поліції пізніше.

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Допис Клименка. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 17 серпня, о 07:50 стався замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Напад стався в центрі Києва.

Також ми писали, що у Вінницькій області правоохоронці затримали ексдепутата Жмеринської міської ради, який став замовником вбивства депутата цієї ж ради. Проте завдяки ДБР цього не сталося. 

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