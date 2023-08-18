Клименко підтвердив спробу замаху на заступника глави ДПС
У Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили спробу замаху на заступника глави Державної податкової служби Євгена Сокура.
Про це глава МВС Ігор Клименко написав у своєму Telegram-каналі.
Замах на заступника голови податкової
За словами Клименка, Національна поліція України попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби.
"Ефективно спрацювали оперативники карного розшуку. Фігуранти затримані", — розповів він.
Міністр додав, що більше інформації повідомлять в поліції пізніше.
Нагадаємо, вчора, 17 серпня, о 07:50 стався замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Напад стався в центрі Києва.
Також ми писали, що у Вінницькій області правоохоронці затримали ексдепутата Жмеринської міської ради, який став замовником вбивства депутата цієї ж ради. Проте завдяки ДБР цього не сталося.