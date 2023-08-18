Клименко подтвердил попытку покушения на заместителя главы ГНС

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Facebook

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили попытку покушения на заместителя главы Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

Об этом глава МВД Игорь Клименко написал в своем Telegram-канале.

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По словам Клименко, Национальная полиция Украины предупредила нападение на заместителя руководителя Государственной налоговой службы.

"Эффективно сработали оперативники уголовного розыска. Фигуранты задержаны", — рассказал он.

Министр добавил, что больше информации сообщат в полиции позже.

Пост Клименко. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 17 августа, в 07:50 произошло покушение на убийство заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Нападение произошло в центре Киева.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители задержали экс-депутата Жмеринского городского совета, который стал заказчиком убийства депутата этого же совета. Однако благодаря ГБР этого не произошло.