Клименко пояснив, навіщо брати зразки ДНК у людей, які живуть за кордоном

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Нацполіція

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про ідею відбору ДНК у людей, які мешкають за кордоном. При цьому він зазначив, що ця ідея вже обговорювалася з головами МВС Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Норвегії та Польщі.

Про це Клименко повідомив в інтерв'ю "Українські новини".

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Ідея відбору ДНК у людей за кордоном

За словами міністра, найближчим часом, можливо, навіть у наступні дні, буде запущено інформаційний проєкт для українських земляків, які втратили контакт з близькими й перебувають в інших державах.

"Наша мета - допомогти їм надати свою ДНК для аналізу та зіставлення зі зразками, які зберігаються у нас у бюро СМЕ", — сказав Клименко.

Також міністр зазначив, що ті, хто шукає укриття за межами країни, найчастіше стикаються з невизначеністю щодо пошуку підтримки. Багато хто з них не може повернутися до України і надати біоматеріал з різних причин.

"Саме тому ми вже ведемо діалог із партнерами про створення центрів збору ДНК-зразків за кордоном. Очікуємо, що процес буде організовано через електронне бронювання", — додав він.

Нагадаємо, що глава МВС України Ігор Клименко заявив, що слідчими зафіксовано понад 98 тисяч воєнних злочинів в Україні. Про це він сказав у ході консультаційної зустрічі глав МВС країн Балтії, Польщі, Угорщини, Фінляндії та Норвегії у Вільнюсі.