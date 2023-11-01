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Клименко объяснил, зачем брать образцы ДНК у людей, которые проживают за границей

1 ноября 2023 18:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Клименко объяснил, зачем брать образцы ДНК у людей, которые проживают за границей
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал про идею отбора ДНК у людей, которые проживают за границей. При этом он указал, что данная идея уже обсуждалась с главами МВД Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии и Польши.

Об этом Клименко сообщил в интервью изданию "Українські новини".

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Идея отбора ДНК у людей за границей

По словам министра, в ближайшее время, возможно даже в следующие дни, будет запущен информационный проект для украинских соотечественников, потерявших контакт с близкими и находящихся в иных государствах. 

"Наша цель помочь им предоставить свою ДНК для анализа и сопоставления с образцами, которые хранятся у нас в бюро СМЭ", — сказал Клименко.

Также министр отметил, что те, кто ищет укрытие за пределами страны, зачастую сталкиваются с неопределенностью по поводу поиска поддержки. Многие из них не могут вернуться в Украину и предоставить биоматериал по разным причинам.

"Именно поэтому мы уже ведем диалог с партнерами о создании центров сбора ДНК-образцов за границей. Ожидаем, что процесс будет организован через электронное бронирование", — добавил он.

Напомним, что глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что следователями зафиксировано более 98 тысяч военных преступлений в Украине. Об этом он сказал в ходе консультационной встречи глав МВД стран Балтии, Польши, Венгрии, Финляндии и Норвегии в Вильнюсе.

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