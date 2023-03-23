Клименко розповів, чи є проблеми із контролем над зброєю, яку видавали людям на початку війни
Зброя, яку легально видавали громадянам України на початку повномасштабного вторгнення рф, врахована в єдиному реєстрі. Наразі в правоохоронців немає проблем із контролем за її використанням.
Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.
-
Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва
-
У Генштабі заявили, що окупанти досі перебувають у Новій Каховці
-
Як смачно приготувати молоду капусту: рецепт закуски, що підкорив Instagram
-
Байден їде до Канади: про що говоритиме з Трюдо
-
Корисні продукти для здорового сну: рекомендації МОЗ
-
Народна синоптикиня попередила мешканців кількох регіонів про невеликий дощ
-
Через страйк у Німеччині тимчасово не курсуватимуть потяги: деталі
-
Принесуть неймовірне багатство та удачу: які картини варто повісити вдома
-
В Індії у парку розваг на землю впав атракціон
-
Одеситів запрошують безплатно пройти обстеження на ВІЛ та гепатит
Деталі
"Вся зброя, яка легально була видана громадянам, в тому числі і підрозділами Нацполіції, на сьогодні облікована в єдиній базі і ми не бачимо проблем щодо контролю за її використанням. Тому ця зброя до кінця війни буде залишатися у наших громадян на руках", — повідомив Клименко.
Нагадаємо, найближчим часом Україна закінчить роботу над базою воєнних злочинців, якою МВС поділиться з іншими країнами. На сьогодні у цій базі внесені дані про 218 тисяч осіб.
Також ми писали, що Міністерство внутрішніх справ України потребує від міжнародних партнерів ще більше важкої техніки. Вона потрібна для розмінування і забезпечення своїх підрозділів.
Додамо, більшість співробітників МВС після звільнення з російського полону повертається до служби. "Азовці" у повному складі виконують свої функції.