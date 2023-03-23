Клименко розповів, чи є проблеми із контролем над зброєю, яку видавали людям на початку війни

Ігор Клименко

Зброя, яку легально видавали громадянам України на початку повномасштабного вторгнення рф, врахована в єдиному реєстрі. Наразі в правоохоронців немає проблем із контролем за її використанням.

Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

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"Вся зброя, яка легально була видана громадянам, в тому числі і підрозділами Нацполіції, на сьогодні облікована в єдиній базі і ми не бачимо проблем щодо контролю за її використанням. Тому ця зброя до кінця війни буде залишатися у наших громадян на руках", — повідомив Клименко.

Нагадаємо, найближчим часом Україна закінчить роботу над базою воєнних злочинців, якою МВС поділиться з іншими країнами. На сьогодні у цій базі внесені дані про 218 тисяч осіб.

Також ми писали, що Міністерство внутрішніх справ України потребує від міжнародних партнерів ще більше важкої техніки. Вона потрібна для розмінування і забезпечення своїх підрозділів.

Додамо, більшість співробітників МВС після звільнення з російського полону повертається до служби. "Азовці" у повному складі виконують свої функції.