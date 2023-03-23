Клименко рассказал, есть ли проблемы с контролем над оружием, которое выдавали людям в начале войны

Игорь Клименко

Оружие, которое легально выдавали гражданам Украины в начале полномасштабного вторжения рф, учтено в едином реестре. Сейчас у правоохранителей нет проблем с контролем за ее использованием.

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.

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"Все оружие, которое легально было выдано гражданам, в том числе и подразделениями Нацполиции, на сегодняшний день учтено в единой базе и мы не видим проблем по контролю за его использованием. Поэтому это оружие до конца войны будет оставаться у наших граждан на руках", — сообщил Клименко.

Напомним, в ближайшее время Украина закончит работу над базой военных преступников, которой МВД поделится с другими странами. На сегодняшний день в этой базе внесены данные о 218 тысячах человек.

Также мы писали, что Министерство внутренних дел Украины требует от международных партнеров еще больше тяжелой техники. Она необходима для разминирования и обеспечения своих подразделений.

Добавим, большинство сотрудников МВД после освобождения из российского плена возвращается в службу. "Азовцы" в полном составе выполняют свои функции.