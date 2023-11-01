Клименко розповів, чи перевіряють наявність паспорта РФ у дружин чиновників та які будуть наслідки

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко пояснив ймовірність перевірок дружин посадовців на наявність російських паспортів. Також він пояснив, чи є підставою для звільнення наявність такого документа.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Українським новинам".

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Формула перевірки

За словами голови відомства, під час спецперевірок існують два напрямки перевірки: внутрішній, і перевірки від спецслужб.

"Що стосується МВС та поліції в цьому випадку, то перевіряються найближчі родичі на предмет судимості, наявності нерухомості, декларації. У матеріалах також є автобіографічні дані щодо найближчих родичів, в тому числі на дружин, чоловіків і дітей", — заявив Клименко.

Також в перевірках, за словами політика, бере участь і ДПСУ, яка для підрозділу внутрішньої безпеки надає інформацію щодо перетину кордону такою особою, і за яким паспортом, на якому автомобілі чи літаку. Проте в плані паспорта — ситуація кардинально інша.

"Щодо наявності паспорта тієї чи іншої держави, у нас, як правило, такої інформації немає. Інформація про громадянство, будь-яке, російське, угорське, американське…має направлятися запит на цю країну, а країни як правило не дають такої інформації, тому що це чутливі персональні дані. Якщо спитати в США, чи має громадянство та чи інша людина, вони з великою ймовірністю не дадуть відповідь. А тут мова про Росію, з якою ми взагалі не маємо контактів. І це потрібно чітко зрозуміти", — розповідає Клименко.

Чи звільнять за російський паспорт

Де-юре, за словами голови МВС, наявність будь-якого паспорта, в тому числі російського, не є підставою для звільнення.

"Враховуючи моральну сторону, те що відбувається сьогодні під час війни з РФ, то ми маємо говорити про іншу сторону медалі та про особливу зацікавленість наших спецслужб щодо перевірки того чи іншого громадянина або його рідних, якщо вони мають паспорти Російської Федерації. Де проживають родичі, яке спілкування є, скільки разів виїжджав чи не виїжджав до своїх родичів: чи це РФ, чи це тимчасово окуповані території. Але це мають зробити фахівці, які мають доступ до такого роду інформації", — резюмує урядовець.

Нагадаємо, що раніше що з'явилася інформація про те, що заступник голови Нацполіції Дмитро Тишлек орендує житло в російського бізнесмена. Його родичі, зокрема дружина, мають російські паспорти, а теща свідомо підтримує війну та відвідує тимчасово окупований Крим. У Клименка на скандал відреагували: там запевнили, що у разі підтвердження підозр, оприлюднених журналістами, буде вжито належних заходів. Наразі ж його усунуто від виконання службових обов'язків.