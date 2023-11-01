Клименко рассказал, проверяют ли наличие паспорта РФ у жен чиновников и какие будут последствия

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко объяснил вероятность проверок жен должностных лиц на наличие российских паспортов. Также он объяснил, является ли основанием для увольнения наличие такого документа.

Об этом он сообщил в интервью "Украинским новостям".

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Формула проверки

По словам главы ведомства, во время спецпроверок существуют два направления проверки: внутренние и проверки от спецслужб.

"Что касается МВД и полиции в этом случае, то проверяются ближайшие родственники на предмет судимости, наличия недвижимости, декларации. В материалах также есть автобиографические данные по ближайшим родственникам, в том числе на жен, мужей и детей", — заявил Клименко.

Также в проверках, по словам политика, принимает участие и ГПСУ, которая для подразделения внутренней безопасности предоставляет информацию о пересечении границы таким лицом, и по паспорту, на каком автомобиле или самолете. Однако в плане паспорта ситуация кардинально иная.

"О наличии паспорта того или иного государства, у нас, как правило, такой информации нет. Информация о гражданстве, любом: российском, венгерском, американском…должна направляться запрос на эту страну, а страны, как правило, не дают такой информации, поэтому что это чувствительные персональные данные. Если спросить у США, имеет ли гражданство тот или иной человек, они с большой вероятностью не ответят. А здесь речь о России, с которой мы вообще не имеем контактов. И это нужно четко понять", — рассказывает Клименко.

Уволят ли за российский паспорт

Де-юре, по словам главы МВД, наличие какого-либо паспорта, в том числе российского, не является основанием для увольнения.

"Учитывая моральную сторону, то, что происходит сегодня во время войны с РФ, то мы должны говорить о другой стороне медали и об особой заинтересованности наших спецслужб относительно проверки того или иного гражданина, или его родных, если они имеют паспорта Российской Федерации. Где проживают родственники, какое общение есть, сколько раз уезжал или не выезжал к своим родственникам: либо это РФ, либо это временно оккупированные территории. Но это должны сделать специалисты, имеющие доступ к такого рода информации", — резюмирует чиновник.

Напомним, что ранее появившаяся информация о том, что замглавы Нацполиции Дмитрий Тишлек арендует жилье у российского бизнесмена. Его родственники, в частности жена, имеют российские паспорта, а теща сознательно поддерживает войну и посещает временно оккупированный Крым. У Клименко на скандал отреагировали: там заверили, что в случае подтверждения подозрений, обнародованных журналистами, будут приняты надлежащие меры. Теперь же он отстранен от исполнения служебных обязанностей.