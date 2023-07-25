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Клименко розповів, що потрібно для повного функціонування САП

25 липня 2023 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Клименко розповів, що потрібно для повного функціонування САП
Очільник САП Олександр Клименко. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко розповів, що потрібно для повного функціонування САП. За його словами, на кожен крок в плані є свій аргумент.

Про це Олександр Клименко сказав в інтерв'ю ZN.ua.

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"Те, як ми бачимо реформування САП, викладено в законопроєкті №8402, який підтримує антикорупційний комітет і його голова Анастасія Радіна. Вона ж — одна з авторів законопроєкту. З 2015 року в законодавстві стосовно САП нічого не змінювалося", — каже Клименко.

За його словами, неможливо було відразу зробити все ідеально, однак за ці роки обкатано практично всі процеси. Очільник САП пояснив, що на кожен крок, який пропонується в плані є аргумент: ось тут не працювало й оце потрібно зробити.

Клименко розповів, що, якщо йдеться про конкурси на посаду як голови САП, так і прокурорів, то умови добору не ідеальні. 

"Якщо говоримо про прокурорів САП і керівників відділів, нам необхідно мати реалістичну оцінку їхньої діяльності. Аби не було так, що один прокурор якісно десять справ розслідує, а другий — удвічі менше й абияк", — каже Клименко.

За його словами, САП повинна пройти крізь реальну реформу та стати незалежною юридичною особою, де можна проводити незалежний аудит. Клименко хоче, щоб у законодавстві України з’явилася норма про комісію, яка зможе прийти, перевірити та скласти звіт за результатами, і щоб цей висновок міг бути підставою для звільнення.

Він розповів, що наразі найбільшою проблемою є конфіденційність.

"Ми навіть у цих межах досягли певних результатів. Якщо раніше з десяти проваджень два проходили успішно, то нині вже чотири з десяти — точно без зливів. Але шість — це завжди критичний витік. І це велика цифра. В умовах обмежених можливостей знаходити джерела зливів інформації важко", — розповів очільник САП.

Клименко каже, щоб визначити, що витік точно не від САП, потрібно здійснювати перевірку, а для цього потрібен інструментарій і окремий підрозділ. Наразі у САП такого підрозділу немає. 

"Аналогічна ситуація — з реєстрацією кореспонденції. Якщо ви принесете до САП якийсь документ або заяву, то їх спочатку перевезуть на Різницьку, там зареєструють і лише потім повернуть нам. І тут, м’яко кажучи, є певні нюанси. Плюс бюджет. Так, формально в нас окремий бюджет, але ми фактично ним не розпоряджаємось", — розповів він.

Очільник САП додав, що потрібно також збільшити кількість суддів ВАКС, аби справи рухалися швидше.

Нагадаємо, ще до скандалів із закупівлями для війська Національне антикорупційне бюро займалося такими схемами в оборонному відомстві. Як розповів очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, у Міноборони і до повномасштабної війни були чиновники, які намагалися заробити на закупівлях для армії. 

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