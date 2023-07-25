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Клименко рассказал, что нужно для полного функционирования САП

25 июля 2023 16:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Клименко рассказал, что нужно для полного функционирования САП
Глава САП Александр Клименко. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко рассказал, что нужно для полного функционирования САП. По его словам, каждый шаг в плане имеет свой аргумент.

Об этом Александр Клименко сказал в интервью ZN.ua.

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"То, как мы видим реформирование САП, изложено в законопроекте №8402, который поддерживает антикоррупционный комитет и его глава Анастасия Радина. Она же — одна из авторов законопроекта. С 2015 года в законодательстве по САП ничего не менялось", — говорит Клименко.

По его словам, невозможно было сразу сделать все идеально, однако за эти годы обкатаны практически все процессы. Глава САП объяснил, что на каждый предлагаемый в плане шаг есть аргумент: вот здесь не работало и это нужно сделать.

Клименко рассказал, что если речь идет о конкурсах на должность как главы САП, так и прокуроров, то условия отбора не идеальны.

"Если говорим о прокурорах САП и руководителях отделов, нам необходимо иметь реалистичную оценку их деятельности. Чтобы не было так, что один прокурор качественно десять дел расследует, а второй — вдвое меньше и кое-как", — говорит Клименко.

По его словам, САП должна пройти через реальную реформу и стать независимым юридическим лицом, где можно проводить независимый аудит. Клименко хочет, чтобы в законодательстве Украины появилась норма о комиссии, которая сможет прийти, проверить и составить отчет по результатам, и чтобы это заключение могло быть основанием для увольнения.

Он рассказал, что сейчас самой большой проблемой является конфиденциальность.

"Мы даже в этих пределах достигли определенных результатов. Если раньше из десяти производств два проходили успешно, то сейчас уже четыре из десяти — точно без сливов. Но шесть — это всегда критическая утечка. И это большая цифра. В условиях ограниченных возможностей находить источники сливов информации трудно", — рассказал глава САП.

Клименко говорит, чтобы определить, что утечка точно не от САП, нужно проводить проверку, а для этого нужен инструментарий и отдельное подразделение. Пока в САП такого подразделения нет.

"Аналогичная ситуация — с регистрацией корреспонденции. Если вы принесете в САП какой-то документ или заявление, то их сначала перевезут на Резницкую, там зарегистрируют и только потом вернут нам. И здесь, мягко говоря, есть определенные нюансы. Плюс бюджет. Да, формально у нас отдельный бюджет, но мы фактически им не распоряжаемся", — рассказал он.

Глава САП добавил, что нужно также увеличить количество судей ВАКС, чтобы дела двигались быстрее.

Напомним, еще до скандалов с закупками для войск Национальное антикоррупционное бюро занималось такими схемами в оборонном ведомстве. Как рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, у Минобороны и до полномасштабной войны были чиновники, пытавшиеся заработать на закупках для армии.

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