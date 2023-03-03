Колаборант Балицький визначився зі "столицею" окупованої Запорізької області
Окупаційна російська влада оголосила Мелітополь "столицею" Запорізької області. Також окупанти встановили кордони адміністративно-територіальних одиниць області
Як повідомляють російські ЗМІ, відповідний "указ" підписав глава окупаційної адміністрації окупованої частини Запорізької області Євген Балицький.
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Подробиці
У наказі за 3 березня йдеться, що адміністративно-політичним центром Запорізької області стає Мелітополь.
Наказом визначають і три міста обласного значення — Мелітополь, Бердянськ та Енергодар. Також встановлюють райони області та кордони адміністративно-територіальних одиниць області.
У "документі" зазначається, що рішення про визначення столиці окупованого регіону ухвалене "з метою ефективного державного управління та надання населенню якісних та ефективних державних послуг".
Як відомо, російські війська окупували частину Запорізької області. Обласний центр регіону — місто Запоріжжя — ніколи не був під контролем російських військ.
Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти "відчули запах смаженого" і почали залишати Крим. З Кримського півострова вони тікають у рф.
Також Федоров повідомляв, що у Мелітополі окупанти розміщують свої військові бази та установки ППО поблизу житлових кварталів. Таким чином загарбники ховаються за спинами мирних жителів.