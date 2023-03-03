Коллаборант Балицкий определился со "столицей" оккупированной Запорожской области
Оккупационные российские власти объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области. Также оккупанты установили границы административно-территориальных единиц области.
Как сообщают российские СМИ, соответствующий "указ" подписал глава оккупационной администрации захваченной россиянами части Запорожской области Евгений Балицкий.
-
Соловьев рассказал, как его "приветливо" встретили ВСУ в Угледаре
-
В НАТО рассказали, что нужно делать Молдове, чтобы присоединиться к Европе: к чему здесь россия
-
Италия в скором времени представит план по разблокированию украинского экспорта
-
Деоккупация Донбасса и Крыма: когда ждать
-
Воскресенье в УПЛ: разгромная победа "Шахтера", успехи "Зари" и "Руха" на выезде
-
Уникальная трансплантация: в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать орган, застрявший в пробке
-
Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели
-
Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены
-
Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе
-
Четыре продукта, которые поднимут иммунитет весной: советы врача-диетолога
Подробности
В приказе 3 марта говорится, что административно-политическим центром Запорожской области становится Мелитополь.
Приказом определяют и три города областного значения — Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Также устанавливаются районы области и границы административно-территориальных единиц области.
В "документе" отмечается, что решение об определении столицы оккупированного региона принято "в целях эффективного государственного управления и предоставления населению качественных и эффективных государственных услуг".
Как известно, российские войска оккупировали часть Запорожской области. Областной центр региона — город Запорожье — никогда не находился под контролем российских войск.
Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты "почувствовали запах жареного" и начали покидать Крым. С Крымского полуострова они бегут в рф.
Также Федоров сообщал, что в Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей.