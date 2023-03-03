Коллаборант Балицкий определился со "столицей" оккупированной Запорожской области

Российские военные в Мелитополе

Оккупационные российские власти объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области. Также оккупанты установили границы административно-территориальных единиц области.

Как сообщают российские СМИ, соответствующий "указ" подписал глава оккупационной администрации захваченной россиянами части Запорожской области Евгений Балицкий.

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В приказе 3 марта говорится, что административно-политическим центром Запорожской области становится Мелитополь.

Приказом определяют и три города областного значения — Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Также устанавливаются районы области и границы административно-территориальных единиц области.

В "документе" отмечается, что решение об определении столицы оккупированного региона принято "в целях эффективного государственного управления и предоставления населению качественных и эффективных государственных услуг".

Как известно, российские войска оккупировали часть Запорожской области. Областной центр региона — город Запорожье — никогда не находился под контролем российских войск.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты "почувствовали запах жареного" и начали покидать Крым. С Крымского полуострова они бегут в рф.

Также Федоров сообщал, что в Мелитополе оккупанты размещают свои военные базы и установки ПВО вблизи жилых кварталов. Таким образом, захватчики прячутся за спинами мирных жителей.