Коли Україна зможе вступити в НАТО: в ЄС відповіли

Комісар ЄС Тьєррі Бретон. Фото: google

Наразі Україна не зможе вступити у НАТО через війну. Так вважає комісар ЄС і додає, що, окрім цього, країна повинна виконати низку умов.

Про це в інтерв'ю французькому телеканалу LCI ​​говорив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

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Відтак, за словами єврокомісара, воююча країна не може вступити до Альянсу, адже, це суперечитиме статті 5 Північноатлантичного договору.

"Поки триває конфлікт на європейській території, Україна не може стати членом НАТО. Інакше, згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору, це означатиме вступ у конфлікт усіх країн Альянсу", — сказав Бретон.

Він також додав, що для вступу в союз Україна повинна виконати низку умов. Зокрема, про верховенство права, повагу прав людини та розвиток внутрішнього ринку.

За словами комісара ЄС, початок процедури приєднання не гарантує автоматичного вступу.

Нагадаємо, товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Бронетехніка" спільно з двома країнами-членкинями НАТО вироблятиме мінометні постріли 120 мм калібру. Так, ЗСУ вже отримують тисячі нових мінометних мін.

Також додамо, що НАТО буде підтримувати Україну у війні стільки, скільки це буде потрібно. Лише українці можуть визначити сприятливий час для переговорів. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.