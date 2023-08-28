Коли Україна зможе вступити в НАТО: в ЄС відповіли
Наразі Україна не зможе вступити у НАТО через війну. Так вважає комісар ЄС і додає, що, окрім цього, країна повинна виконати низку умов.
Про це в інтерв'ю французькому телеканалу LCI говорив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.
Україна і НАТО
Відтак, за словами єврокомісара, воююча країна не може вступити до Альянсу, адже, це суперечитиме статті 5 Північноатлантичного договору.
"Поки триває конфлікт на європейській території, Україна не може стати членом НАТО. Інакше, згідно зі статтею 5 Північноатлантичного договору, це означатиме вступ у конфлікт усіх країн Альянсу", — сказав Бретон.
Він також додав, що для вступу в союз Україна повинна виконати низку умов. Зокрема, про верховенство права, повагу прав людини та розвиток внутрішнього ринку.
За словами комісара ЄС, початок процедури приєднання не гарантує автоматичного вступу.
Нагадаємо, товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Бронетехніка" спільно з двома країнами-членкинями НАТО вироблятиме мінометні постріли 120 мм калібру. Так, ЗСУ вже отримують тисячі нових мінометних мін.
Також додамо, що НАТО буде підтримувати Україну у війні стільки, скільки це буде потрібно. Лише українці можуть визначити сприятливий час для переговорів. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.