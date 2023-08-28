Когда Украина сможет вступить в НАТО: в ЕС ответили
Украина не сможет вступить в НАТО из-за войны. Так считает комиссар ЕС и добавляет, что, кроме того, страна должна выполнить ряд условий.
Об этом в интервью французскому телеканалу LCI говорил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Украина и НАТО
Следовательно, по словам еврокомиссара, воюющая страна не может вступить в Альянс, ведь это будет противоречить статье 5 Североатлантического договора.
"Пока идет конфликт на европейской территории, Украина не может стать членом НАТО. Иначе, согласно статье 5 Североатлантического договора, это будет означать вступление в конфликт всех стран Альянса", — сказал Бретон.
Он также добавил, что для вступления в союз Украина должна выполнить ряд условий. В частности, о верховенстве права, уважении прав человека и развитии внутреннего рынка.
По словам комиссара ЕС, начало процедуры присоединения не гарантирует автоматическое вступление.
Напомним, общество с ограниченной ответственностью "Украинская Бронетехника" совместно с двумя странами-членами НАТО будет производить минометные выстрелы 120 мм калибра. Да, ВСУ уже получают тысячи новых минометных мин.
Также добавим, что НАТО будет поддерживать Украину в войне столько, сколько потребуется. Только украинцы могут определить подходящее время для переговоров. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.