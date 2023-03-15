Колишнього співробітника спецслужби затримано за шпигунську діяльність на користь країни-агресора

СБУ

Співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали колишнього співробітника одного зі структурних підрозділів спецслужби, який був замішаний у провадженні шпигунської діяльності на користь країни-агресора. Зловмисник звільнився зі служби напередодні повномасштабного вторгнення та втік в одній із країн Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ

Співробітник спецслужби продовжував контактувати з колишніми колегами телефоном, де закликав їх до дезертирства з Києва та обіцяв їм захист, якщо вони зроблять це. У разі відмови він погрожував розкрити їхні особисті дані представникам російських спецслужб.

Крім того, зловмисник намагався передати ворогові відомості про мобілізаційні заходи та місця дислокації окремих підрозділів Сил оборони. Для цього він намагався випросити цю інформацію у співробітників СБУ.

Затримання

У березні 2023 року він перетнув кордон України, але його відразу ж затримали співробітники внутрішньої безпеки СБУ. Наразі він перебуває під слідством за звинуваченням у шпигунстві та завданні шкоди національній безпеці України. Його дії були спрямовані на дезорганізацію та послаблення обороноздатності України в умовах війни. Влада країни вживає всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх громадян та збереження територіальної цілісності.

Нагадаємо, що Печерський районний суд міста Києва призначив 12 років в'язниці з конфіскацією майна організатору диверсійно-розвідувальної групи головного управління генштабу ЗС росії (ГРУ). Куратори обіцяли йому винагороду до 150 тисяч доларів.