Бывший сотрудник спецслужбы задержан за шпионскую деятельность в пользу страны-агрессора

СБУ

Сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, который был замешан в проведении шпионской деятельности в пользу страны-агрессора. Злоумышленник уволился со службы накануне полномасштабного вторжения и скрылся в одной из стран Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ

Сотрудник спецслужбы продолжал контактировать с бывшими коллегами по телефону, где призывал их к дезертирству из Киева и обещал им защиту, если они сделают это. В случае отказа он угрожал раскрыть их личные данные представителям российских спецслужб.

Кроме того, злоумышленник пытался передать врагу сведения о мобилизационных мероприятиях и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны. Для этого он пытался выпросить эту информацию у сотрудников СБУ.

Задержание

В марте 2023 года он пересек границу Украины, но был сразу же задержан сотрудниками внутренней безопасности СБУ. Сейчас он находится под следствием по обвинению в шпионаже и нанесении ущерба национальной безопасности Украины. Его действия были направлены на дезорганизацию и ослабление обороноспособности Украины в условиях войны. Власти страны принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих граждан и сохранения территориальной целостности.

Напомним, что Печерский районный суд города Киева назначил 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества организатору диверсионно-разведывательной группы главного управления генштаба ВС рф (ГРУ). Кураторы обещали ему вознаграждение до 150 тысяч долларов.