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Команда Байдена хоче запевнити партнерів продовжити допомагати Україні

3 жовтня 2023 14:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Команда Байдена хоче запевнити партнерів продовжити допомагати Україні
Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В адміністрації президента США Джо Байдена намагаються запевнити свої партнерів в тому, що допомога США Україні у військовому питанні буде продовжуватися. Лідер США запланував провести телеконференцію з очільниками країн G7 та іншими європейськими союзниками для обговорення цього питання.

Про це пише Axios, посилаючись на свої джерела.

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Мета перемовин

"Уряд України, союзники США в Європі та офіційні особи НАТО дедалі більше стурбовані тим, що якщо допомога не продовжуватиметься, здатність України протистояти російським силам може різко ослабнути", — йдеться у повідомленні.

Чи буде надаватися допомога 

За словами офіційного представника США, двох високопоставлених європейських дипломатів і джерела, яке знайоме з діяльністю Байдена, такі кроки спрямовані на те, аби послабити рівень занепокоєння щодо того, що небажання республіканців надавати допомогу Україні може допомогти прагненню Володимира Путіна захопити Україну під час наближення зими.

Також один із європейських дипломатів заявив, що адміністрація Байдена повідомить партнерам, що наразі займається угодою з Конгресом, завдяки якій буде продовжуватися надання військової допомоги для України.

Нагадаємо, у Пентагоні закликають Конгрес поновити військову допомогу Україні. Наразі оборонне відомство США має 5,4 мільярда доларів для цього, що вистачить десь на шість місяців, якщо обсяги витрат будуть такими ж, як зараз.

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