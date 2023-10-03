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Команда Байдена хочет уверить партнеров продолжить помогать Украине

3 октября 2023 14:27
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Команда Байдена хочет уверить партнеров продолжить помогать Украине
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В администрации президента США Джо Байдена пытаются уверить своих партнеров в том, что помощь США Украине в военном вопросе будет продолжаться. Лидер США планировал провести телеконференцию с главами стран G7 и другими европейскими союзниками для обсуждения этого вопроса.

Об этом пишет Axios, ссылаясь на свои источники.

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Цель переговоров

"Правительство Украины, союзники США в Европе и официальные лица НАТО все больше озабочены тем, что если помощь не будет продолжаться, способность Украины противостоять российским силам может резко ослабнуть",  — говорится в сообщении.

Будет ли оказываться помощь

По словам официального представителя США, двух высокопоставленных европейских дипломатов и источника, знакомого с деятельностью Байдена, такие шаги направлены на то, чтобы ослабить уровень беспокойства по поводу того, что нежелание республиканцев оказывать помощь Украине может помочь стремлению Владимира Путина захватить Украину во время приближения зимы.

Также один из европейских дипломатов заявил, что администрация Байдена сообщит партнерам, что сейчас занимается соглашением с Конгрессом, благодаря которому будет продолжаться предоставление военной помощи для Украины.

Напомним, в Пентагоне призывают Конгресс возобновить военную помощь Украине. В настоящее время оборонное ведомство США имеет 5,4 миллиарда долларов для этого, что хватит примерно на шесть месяцев, если объемы расходов будут такими же, как сейчас.

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