Компанії, пов'язані з Шурмою, запідозрили у махінаціях з податками, — ЗМІ

Заступник керівника ОП Ростислав Шурма. Фото: Forbes

Родичі заступника керівника Офісу Президента Ростислава Шурми здійснювали маніпуляції з офшорами та венчурними фондами. Внаслідок цього бюджет України недоотримував сотні мільйонів гривень податків.

Про це йдеться у матеріалі Юрія Ніколова та Антоніни Волкотруб для ZN.ua.

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Маніпуляції з офшорами та венчурними фондами

Брат Шурми є співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", які були основними отримувачами "сонячних" грошей із розслідування "Бігус.інфо".

Засновником української "КД Енерджі 2" є кіпрська KD 2 Energy holding limited, яка на 50% належить Олегу Шурмі.ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" повністю належить іншому українському ТОВ "Екопауер Інвест". Фірма на 76% належить ЗНВКІФ "Геліос", а решта 24% — кіпрській Zambelica Limited.

У матеріалі йдеться, що "Геліос" є одним із найважливіших активів родини Шурми. Його статутний капітал становить 435 млн грн. З грудня 2019 року по листопад 2021 року Шурма "світився" як директор фонду. Після переходу в Офіс Президента цю посаду зайняла дружина Олега — Ксенія.

"Засновником фонду нині є ТОВ "Соньєра інвест" (статутний капітал — 150 тис грн), а бенефіціарами — Олег Шурма і такі собі Світлана Стоян та Ольга Кузіна. Зацініть масштаб "партнерів" Шурми. Світлана Стоян із Маріуполя відома як постачальниця книжок та офісного обладнання у заклади Донецької області аж на 116 тис. грн, Ольга Кузіна з Запоріжжя була ФОПом із основним кодом економічної діяльності — діяльність кафе та мобільних їдалень", — йдеться у матеріалі.

Журналісти повідомляють, що "Соньєра" із капіталом у 150 тис грн навряд чи могла капіталізувати "Геліос" на 453 млн без боргових коштів.

"Хто їй позичив ту купу мільйонів, невідомо, бо це комерційна таємниця. Але якщо це іноземна компанія, то "Соньєра" може спокійно виводити валюту за кордон. Звісно, цими юрособами мотрійка не обмежується (фірм десятки), але і цих буде досить, аби зрозуміти, навіщо були потрібні всі ці викрутаси", — йдеться в статті.

Венчурна мотрійка Шурми. Фото: ZN.ua

Автори наголошують, що венчурні фонди значно цікавіші через виняткову зручність у податковій оптимізації.

"За чинним Податковим кодексом, усі інститути спільного інвестування (венчурний фонд, як "Геліос", — один із них) звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів. А ще вони можуть позичати кошти своїм же компаніям і тим самим зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємств. Загалом перенесення грошей, а отже, і податкового зобов’язання на підприємства із пільговим оподаткуванням — оптимізаторська класика, але будь-який податківець підтвердить: це схема на грані, а часто і за нею", — пояснили вони.

Ці питання журналісти розглянули на прикладах "Геліос" і "Соньєра інвест". Вони порахували, скільки "оптимізованих" податків недоотримує держава.

"За даними аналітичної системи YouControl, "Соньєра Інвест" є прибутковим товариством. 2022 року фірма задекларувала 328 млн грн до оподаткування. Проте у фінансовій звітності щодо податку на прибуток вказано лише нулі та прочерки замість десятків мільйонів гривень, які більше пасують фірмі з доходом у третину мільярда", — зазначають журналісти.

Фінансова звітність щодо податку на прибуток. Фото: ZN.ua

Власність "Соньєри" формували за всіма правилами білого бізнесу — через офшорки з Маршаллових Островів, якими бенефіціари володіли через кіпрський траст. Автори наголошують, що зазвичай такі складні структури власності використовуються для легалізації коштів і податкової оптимізації.

За словами журналістів, податки не платить не лише "Соньєра".

"Геліос" виявився співвласником 26 юридичних осіб в Україні і ще двох в Угорщині. Основні напрямки бізнесу — "зелена" електроенергія, будівництво і фінанси. Сам фонд устиг отримати достатньо прибутків, щоб обзавестись активами на 1,4 млрд грн, за даними фінансової звітності на кінець 2022 року. Незначну частину коштів інвестовано у власність компаній, а більшість — позичено їм же, під відсотки, звичайно. Це дозволяло всій групі компаній не платити сотень мільйонів гривень податку на прибуток", — наголосили вони.

У фінансовій звітності одній із 26 фірм, де "Геліос" у співвласниках, — ТОВ "Майстер фінанс" йдеться, що за минулий рік дохід фірми становив 85 млн грн, однак податок дорівнював лише 181 тис грн, оскільки фінансові витрати становили понад 74 млн грн.

"Тобто "Майстер фінанс" заплатило комусь, у кого позичало гроші, аж 74 млн грн за обслуговування цієї позики. А якби цієї лазівки не було і кредитор не позичив "Майстер фінансу" грошей, а вніс їх у статутний капітал, то ці 74 млн стали б прибутком фірми, і податок у розмірі 18% від прибутку виріс би із жалюгідних 181 тис грн до близько 13 млн", — йдеться в статті.

Фінансова звітність щодо податку на прибуток. Фото: ZN.ua

В Олега Шурми також є венчурні фонди — "Простір" і "Квантум". Вони зареєстровані у 2021 році та 2020 році.

"Вони не такі "прибуткові", як "Геліос", але теж не дрібнота — зареєстрований статутний капітал становить 135 млн грн. "Квантум" до того ж є повним власником ТОВ "Квантум Хоум". На цю фірму зареєстрований шурмівський автопарк із п’яти автомобілів, причому Audi E-Tron S Sportback та Tesla Y було придбано вже після повномасштабного вторгнення. Суми, інвестовані у фонди, як і надприбутки, важко пояснити і бізнес-жилкою Олега, і зарплатою Ростислава Шурми у групі Ахметова (так, ми поцікавилися в інсайдерів), де він працював до роботи на Єрмака. Суми недоплачених державі, та ще й під час війни, податків не пасують державнику з офісу у білому пальті", — зазначають журналісти.

Ніколов та Волкотруб наголосили, що 320 млн грн за освітлення окупантів, про які йшлося в розслідуванні Bihus.Info, це лише частина мільярдів Шурми, до яких є великі питання щодо оптимізації податків на сотні мільйонів гривень.

Нагадаємо, заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма прокоментував прибутки свого брата, Олега Шурми, які той отримував від ДП "Гарантований покупець". Кошти йому надходили за електроенергію з сонячних електростанцій, які зараз в окупації.