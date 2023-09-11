Компании, связанные с Шурмой, заподозрили в махинациях с налогами, — СМИ

Заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма. Фото: Forbes

Родственники заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы производили манипуляции с оффшорами и венчурными фондами. В результате бюджет Украины недополучал сотни миллионов гривен налогов.

Об этом говорится в материале Юрия Николова и Антонины Волкотруб для ZN.ua.

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Манипуляции с оффшорами и венчурными фондами

Брат Шурмы является совладельцем ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья", которые являлись основными получателями "солнечных" денег по расследованию "Бигус.инфо".

Основателем украинской "КД Энерджи 2" является кипрская KD 2 Energy holding limited, которая на 50% принадлежит Олегу Шурме. ООО "Восстановительная Энергия Запорожья" полностью принадлежит другому украинскому ООО "Экопауэр Инвест". Фирма на 76% принадлежит ЗНИКИФ "Гелиос", а остальные 24% — кипрской Zambelica Limited.

В материале говорится, что "Гелиос" является одним из важнейших активов семьи Шурмы. Его уставный капитал составляет 435 млн. грн. С декабря 2019 по ноябрь 2021 Шурма "светился" как директор фонда. После перехода в Офис Президента этот пост заняла жена Олега — Ксения.

"Учредителем фонда сейчас является ООО "Соньера инвест" (уставный капитал — 150 тыс грн), а бенефициарами — Олег Шурма и некие Светлана Стоян и Ольга Кузина. Зацените масштаб "партнеров" Шурмы. Светлана Стоян из Мариуполя известна как поставщик книг и офисного оборудования в учреждения Донецкой области аж на 116 тыс грн, Ольга Кузина из Запорожья была ФЛП с основным кодом экономической деятельности — деятельность кафе и мобильных столовых", — говорится в материале.

Журналисты сообщают, что "Соньера" с капиталом в 150 тыс грн вряд ли могла капитализировать "Гелиос" на 453 млн без долговых средств.

"Кто ей одолжил ту кучу миллионов, неизвестно, потому что это коммерческая тайна. Но если это иностранная компания, то "Соньера" может спокойно выводить валюту за границу. Конечно, этими юрлицами матрешка не ограничивается (фирм десятки), но и этих будет достаточно, чтобы понять, зачем были нужны все эти выкрутасы", — говорится в статье.

Венчурная матрешка Шурмы. Фото: ZN.ua

Авторы отмечают, что венчурные фонды гораздо интереснее из-за исключительного удобства в налоговой оптимизации.

"По действующему Налоговому кодексу, все институты совместного инвестирования (венчурный фонд, как "Гелиос", — один из них) освобождаются от уплаты налога на прибыль и имеют вдвое меньшую ставку налогообложения дивидендов. А еще они могут занимать средства своим же компаниям и тем самым уменьшать налог на прибыль у дочерних предприятий. В целом перенос денег, а значит, и налогового обязательства на предприятия с льготным налогообложением — оптимизаторская классика, но любой налоговик подтвердит: это схема на грани, а часто и за ней", — объяснили они.

Эти вопросы журналисты рассмотрели на примерах "Гелиоса" и "Соньера инвест". Они посчитали, сколько "оптимизированных" налогов недополучает государство.

"По данным аналитической системы YouControl, "Соньера Инвест" является прибыльным обществом. В 2022 году фирма задекларировала 328 млн грн до налогообложения. Однако в финансовой отчетности по налогу на прибыль указаны только нули и прочерки вместо десятков миллионов гривен, которые больше подходят фирме с доходом в треть миллиарда", — отмечают журналисты.

Финансовая отчетность по налогу на прибыль. Фото: ZN.ua

Собственность "Соньеры" формировали по всем правилам белого бизнеса — через оффшорки с Маршалловых Островов, которыми владели бенефициары через кипрский траст. Авторы отмечают, что обычно такие сложные структуры собственности используются для легализации денежных средств и налоговой оптимизации.

По словам журналистов, налоги не платит не только "Соньера".

"Гелиос" оказался совладельцем 26 юридических лиц в Украине и еще двух в Венгрии. Основные направления бизнеса — "зеленая" электроэнергия, строительство и финансы. Сам фонд успел получить достаточно прибыли, чтобы обзавестись активами на 1,4 млрд грн, по данным финансовой отчетности на конец 2022 года. Незначительная часть средств инвестирована в собственность компаний, а большинство — одолжено им же, под проценты, конечно. Это позволяло всей группе компаний не платить сотни миллионов гривен налога на прибыль", — подчеркнули они.

В финансовой отчетности одной из 26 фирм, где "Гелиос" в совладельцах, — ООО "Мастер финанс" говорится, что за прошлый год доход фирмы составил 85 млн грн, однако налог равнялся только 181 тыс грн, поскольку финансовые расходы составили более 74 млн грн.

"То есть "Мастер финанс" заплатило кому-то, у кого занимало деньги, аж 74 млн грн за обслуживание этого займа. А если бы этой лазейки не было и кредитор не одолжил "Мастер финансу" денег, а внес их в уставный капитал, то эти 74 млн стали бы прибылью фирмы, и налог в размере 18% от прибыли вырос бы с жалких 181 тыс грн до около 13 млн", — говорится в статье.

Финансовая отчетность по налогу на прибыль. Фото: ZN.ua

В Олега Шурмы также есть венчурные фонды — "Простор" и "Квантум". Они зарегистрированы в 2021 и 2020 году.

"Они не такие "прибыльные", как "Гелиос", но тоже не мелочь — зарегистрированный уставный капитал составляет 135 млн грн. "Квантум" к тому же является полным владельцем ООО "Квантум Хоум". На эту фирму зарегистрирован шурмовский автопарк из пяти автомобилей, причем Audi E-Tron S Sportback и Tesla Y были приобретены уже после полномасштабного вторжения. Суммы, инвестированные в фонды, как и сверхприбыли, трудно объяснить и бизнес-жилкой Олега, и зарплатой Ростислава Шурмы в группе Ахметова (да, мы поинтересовались у инсайдеров), где он работал до работы на Ермака. Суммы недоплаченных государству, да еще и во время войны, налогов не подходят государственнику из офиса в белом пальто", — отмечают журналисты.

Николов и Волкотруб отметили, что 320 млн грн за освещение оккупантов, о которых шла речь в расследовании Bihus.Info, это лишь часть миллиардов Шурмы, к которым есть большие вопросы по оптимизации налогов на сотни миллионов гривен.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма прокомментировал доходы своего брата, Олега Шурмы, которые тот получал от ГП "Гарантированный покупатель". Средства ему поступали за электроэнергию из солнечных электростанций, которые сейчас находятся в оккупации.