Конфлікт Польщі та України: вечірній ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гостем ефіру Новини.LIVE став політтехнолог Сергій Гайдай. Він, зокрема, прокоментує конфлікт України та Польщі через експорт українського зерна.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, в ефірі йтиметься про візит президента України Володимира Зеленського на засідання Генеральної Асамблеї ООН. Також експерт висловить свою думку з приводу ліквідації Радбезу та необхідність вигнати РФ з ООН.

Нагадаємо, що у 2024 році Польща може переглянути пільги для багатьох українських біженців. Представник польського уряду Петро Мюллер оголосив про можливе закінчення чинних переваг.

Додамо, 19 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.

Однак в Польщі заявили, що не бояться покарань за блокаду українського агроімпорту.