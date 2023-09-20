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Конфлікт Польщі та України: вечірній ефір Новини.LIVE

20 вересня 2023 19:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Конфлікт Польщі та України: вечірній ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Гостем ефіру Новини.LIVE став політтехнолог Сергій Гайдай. Він, зокрема, прокоментує конфлікт України та Польщі через експорт українського зерна. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

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Окрім цього, в ефірі йтиметься про візит президента України Володимира Зеленського на засідання Генеральної Асамблеї ООН. Також експерт висловить свою думку з приводу ліквідації Радбезу та необхідність вигнати РФ з ООН.

Нагадаємо, що у 2024 році Польща може переглянути пільги для багатьох українських біженців. Представник польського уряду Петро Мюллер оголосив про можливе закінчення чинних переваг.

Додамо, 19 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. 

Однак в Польщі заявили, що не бояться покарань за блокаду українського агроімпорту. 

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