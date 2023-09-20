Конфлікт Польщі та України: вечірній ефір Новини.LIVE
Гостем ефіру Новини.LIVE став політтехнолог Сергій Гайдай. Він, зокрема, прокоментує конфлікт України та Польщі через експорт українського зерна.
Прямий ефір можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.
Про що ефір
Окрім цього, в ефірі йтиметься про візит президента України Володимира Зеленського на засідання Генеральної Асамблеї ООН. Також експерт висловить свою думку з приводу ліквідації Радбезу та необхідність вигнати РФ з ООН.
Нагадаємо, що у 2024 році Польща може переглянути пільги для багатьох українських біженців. Представник польського уряду Петро Мюллер оголосив про можливе закінчення чинних переваг.
Додамо, 19 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції.
Однак в Польщі заявили, що не бояться покарань за блокаду українського агроімпорту.