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Конфликт Польши и Украины: вечерний эфир Новини.LIVE

20 сентября 2023 19:52
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Конфликт Польши и Украины: вечерний эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Гостем эфира Новини.LIVE стал политтехнолог Сергей Гайдай. Он, в частности, прокомментирует конфликт Украины и Польши из-за экспорта украинского зерна.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

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Кроме того, в эфире речь пойдет о визите президента Украины Владимира Зеленского на заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Также эксперт выскажет свое мнение по поводу ликвидации Совбеза и необходимости изгнать РФ из ООН.

Напомним, что в 2024 году Польша может просмотреть льготы для многих украинских беженцев . Представитель польского правительства Петр Мюллер объявил о возможном окончании действующих преимуществ.

Добавим, 19 сентября премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина будет судиться с Всемирной торговой организацией против Польши, Венгрии и Словакии из-за односторонних ограничений на импорт украинской агропродукции.

Однако в Польше заявили, что не боятся наказания за блокаду украинского агроимпорта.

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