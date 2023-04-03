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Контрнаступ українських сил може початись найближчими тижнями, — посол США

3 квітня 2023 23:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Контрнаступ українських сил може розпочатися найближчими тижнями
У США вважають, що контрнаступ українських сил скоро розпочнеться
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Контрнаступ українських сил може розпочатись протягом найближчих тижнів. Такої думки дотримується постійна представниця США при НАТО посол Джуліанн Смітт. При цьому вона зазначила, що росія також демонструє спроби розпочати новий наступ зі свого боку.

Про це повідомляє видання Цензор.НЕТ. 

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 На Заході очікують побачити початок контрнаступу українських сил протягом ближчих тижнів, у той час як спроби росії провести власний наступ на українські позиції не матимуть успіхів. Про це заявила в понеділок під час онлайн-брифінгу постійна представниця США при НАТО посол Джуліанн Смітт.

У цьому зв’язку вона підкреслила, що саме українська сторона визначатиме час, а також тактику дій щодо свого контрнаступу.

Смітт зазначила, що росія також демонструє спроби розпочати новий наступ зі свого боку. 

"Але схоже, що росія зараз не має нічого конкретного, що дало б їй сподівання з точки зору значних перемог на полі бою", — сказала представниця США при НАТО.

Нагадаємо, Польща має намір збільшити виробництво боєприпасів у зв'язку з майбутнім контрнаступом ЗСУ на фронті. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький закликав приватні, державні та іноземні компанії прийняти виклик та створити нові підприємства з виробництва боєприпасів на території країни.

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