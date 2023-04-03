В США считают, что контрнаступление украинских сил скоро начнется

Контрнаступление украинских сил может начаться в ближайшие недели. Такого мнения придерживается постоянный представитель США при НАТО посол Джулианн Смит. При этом она отметила, что россия также демонстрирует попытки начать новое наступление со своей стороны.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

Читайте также:

На Западе ожидают увидеть начало контрнаступления украинских сил в течение ближайших недель, в то время как попытки россии провести собственное наступление на украинские позиции без успеха.

Об этом заявила в понедельник во время онлайн-брифинга постоянная представительница США при НАТО посол Джулиан Смит.

При этом она подчеркнула, что именно украинская сторона будет определять время, а также тактику действий по своему контрнаступлению.

Смит отметила, что россия также демонстрирует попытки начать новое наступление со своей стороны.

"Но похоже, что у россии сейчас нет ничего конкретного, что дало бы ей надежду с точки зрения значительных побед на поле боя" , — сказала представительница США при НАТО.

Напомним, Польша намерена увеличить производство боеприпасов в связи с предстоящим контрнаступлением ВСУ на фронте. Премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал частные, государственные и иностранные компании принять вызов и создать новые предприятия по производству боеприпасов на территории страны.