Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Украина arrow Контрнаступление украинских сил может начаться в ближайшие недели, — посол США arrow

Контрнаступление украинских сил может начаться в ближайшие недели, — посол США

3 апреля 2023 23:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Контрнаступление украинских сил может начаться в ближайшие недели
В США считают, что контрнаступление украинских сил скоро начнется
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Контрнаступление украинских сил может начаться в ближайшие недели. Такого мнения придерживается постоянный представитель США при НАТО посол Джулианн Смит. При этом она отметила, что россия также демонстрирует попытки начать новое наступление со своей стороны.

Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ.

Читайте также:

На Западе ожидают увидеть начало контрнаступления украинских сил в течение ближайших недель, в то время как попытки россии провести собственное наступление на украинские позиции без успеха.

Об этом заявила в понедельник во время онлайн-брифинга постоянная представительница США при НАТО посол Джулиан Смит.

При этом она подчеркнула, что именно украинская сторона будет определять время, а также тактику действий по своему контрнаступлению.

Смит отметила, что россия также демонстрирует попытки начать новое наступление со своей стороны.

"Но похоже, что у россии сейчас нет ничего конкретного, что дало бы ей надежду с точки зрения значительных побед на поле боя" , — сказала представительница США при НАТО.

Напомним, Польша намерена увеличить производство боеприпасов в связи с предстоящим контрнаступлением ВСУ на фронте. Премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал частные, государственные и иностранные компании принять вызов и создать новые предприятия по производству боеприпасов на территории страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB