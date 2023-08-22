Контрнаступ ЗСУ та боротьба з корупцією: Кость Бондаренко в ефірі Новини.LIVE

Політолог Кость Бондаренко. Колаж: Новини.LIVE

У вівторок, 22 серпня, гостем студії Вечір.LIVE став політолог Кость Бондаренко. Він разом з ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук обговорили теми, які є на сьогодні актуальними.

Прямий ефір можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Прямий ефір Новини.LIVE

Кость Бондаренко розповість про позицію Заходу щодо мирних переговорів та передачу Україні винищувачів F-16.

Крім того, політолог обговорить разом з ведучою контрнаступ ЗСУ, боротьбу з корупцією та ракетний удар по Чернігову.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього.