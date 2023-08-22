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Контрнаступление ВСУ и борьба с коррупцией: Кость Бондаренко в эфире Новини.LIVE

22 августа 2023 18:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Контрнаступление ВСУ и борьба с коррупцией: Кость Бондаренко в эфире Новости.LIVE
Политолог Кость Бондаренко. Коллаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во вторник, 22 августа, гостем студии Вечер.LIVE стал политолог Кость Бондаренко. Он вместе с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук обсудили темы, которые актуальны на сегодняшний день. 

Прямой эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Прямой эфир Новини.LIVE

Кость Бондаренко расскажет о позиции Запада по мирным переговорам и передаче Украине истребителей F-16.

Кроме того, политолог обсудит вместе с ведущей контрнаступление ВСУ, борьбу с коррупцией и ракетный удар по Чернигову.

Напомним, ранее начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупацию. Однако есть и те, кто этого боится.

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