Контрнаступление ВСУ и борьба с коррупцией: Кость Бондаренко в эфире Новости.LIVE

Политолог Кость Бондаренко. Коллаж: Новини.LIVE

Во вторник, 22 августа, гостем студии Вечер.LIVE стал политолог Кость Бондаренко. Он вместе с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук обсудили темы, которые актуальны на сегодняшний день.

Прямой эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Прямой эфир Новини.LIVE

Кость Бондаренко расскажет о позиции Запада по мирным переговорам и передаче Украине истребителей F-16.

Кроме того, политолог обсудит вместе с ведущей контрнаступление ВСУ, борьбу с коррупцией и ракетный удар по Чернигову.

Напомним, ранее начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупацию. Однако есть и те, кто этого боится.