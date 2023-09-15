Контрнаступ ЗСУ та нарощування виробництва зброї: Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У п'ятницю, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. На переговорах, зокрема, обговорювали ситуацію на фронті та власне виробництво озброєння.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зеленський провів Ставку

Перш за все, на Ставці обговорили поточну ситуацію на фронті. Було представлено звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх.

"Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок", — каже глава держави.

Окрім цього, учасники переговорів говорили про постачання зброї та боєприпасів. Окрему увагу приділили аналізу поточної динаміки власного виробництва та спрогнозували перспективи його нарощування.

Зеленський провів Ставку. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом. Він спільно з українськими правоохоронцями розслідують військові злочини РФ в Україні.

Також стало відомо, що через декілька днів Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрінуться в Нью-Йорку, щоб обговорити імпорт українського зерна.