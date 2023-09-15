Контрнаступ ЗСУ та нарощування виробництва зброї: Зеленський провів Ставку
У п'ятницю, 15 вересня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. На переговорах, зокрема, обговорювали ситуацію на фронті та власне виробництво озброєння.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Зеленський провів Ставку
Перш за все, на Ставці обговорили поточну ситуацію на фронті. Було представлено звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх.
"Доповіді Головкома та командувачів: Харківщина, Луганщина, Донбас, Запоріжжя, південь. Доповіді розвідок", — каже глава держави.
Окрім цього, учасники переговорів говорили про постачання зброї та боєприпасів. Окрему увагу приділили аналізу поточної динаміки власного виробництва та спрогнозували перспективи його нарощування.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прокурором Міжнародного кримінального суду (МКС) Карімом Ханом. Він спільно з українськими правоохоронцями розслідують військові злочини РФ в Україні.
Також стало відомо, що через декілька днів Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрінуться в Нью-Йорку, щоб обговорити імпорт українського зерна.