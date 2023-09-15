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Контрнаступление ВСУ и наращивание производства оружия: Зеленский провел Ставку

15 сентября 2023 19:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Контрнаступление ВСУ и наращивание производства оружия: Зеленский провел Ставку
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 15 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. На переговорах, в частности, обсуждалась ситуация на фронте и собственное производство вооружения.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Прежде всего на Ставке обсудили текущую ситуацию на фронте. Был представлен отчет о завершенных специальных операциях и планировании будущих.

"Доклады Главкома и командующих: Харьковщина, Луганщина, Донбасс, Запорожье, юг. Доклады разведок", — говорит глава государства.

Кроме того, участники переговоров говорили о поставках оружия и боеприпасов. Отдельное внимание было уделено анализу текущей динамики собственного производства и спрогнозировано перспективы его наращивания.

Зеленский провел Ставку
Зеленский провел Ставку. Фото: скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с прокурором Международного уголовного суда (МКС) Каримом Ханом. Он совместно с украинскими правоохранителями расследуют военные преступления РФ в Украине.

Также стало известно, что через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретятся в Нью-Йорке, чтобы обсудить импорт украинского зерна.

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