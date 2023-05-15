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Кордони для них відкриті: хто з чоловіків може виїхати під час війни

15 травня 2023 19:27
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Хто з чоловіків може виїхати з України під час війни — категорія та умови
Виїзд з України під час дії воєнного стану. Фото: ДПСУ
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

На період воєнного стану та загальної мобілізації в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Проте є виключення, зокрема вони стосуються осіб з інвалідністю

З якою групою інвалідності можливо виїхати за кордон та які документи необхідно мати — читай далі в матеріалі.

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З якою групою інвалідності можна перетинати кордон

Як розповів адвокат Мар’ян Сащук, перетинати кордон можуть чоловіки з інвалідністю таких груп:

  • І;
  • ІІ;
  • ІІІ. 

Для перетину кордону у таких випадках необхідно пред’явити службовим особам Державної прикордонної служби документи (їх нотаріально засвідчені копії), що підтверджують інвалідність відповідних осіб.

 

З якою групою інвалідності можна перетинати кордон
Перетин кордону. Фото: ДПСУ

Які документи необхідні для виїзду за кордон 

Як зазначив завідувач Шепетівського бюро правової допомоги Євген Бондар, при собі обов'язково треба мати один з цих документів:

При цьому важливо знати що від 28 жовтня 2022 року довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, форма первинної облікової документації № 157-1/вилучено з відповідного переліку. Тож її наявність не є підставою для виїзду за кордон. 

Також особа з інвалідністю має бути знята з військового обліку. Тобто на кордоні вимагатимуть документи, які підтверджують зняття з військового обліку. Це може бути довідка з ТЦК, відмітка у військовому квитку тощо.

Важливо: осіб з інвалідністю не випустять з України, якщо документи, що підтверджують інвалідність, були отримані за кордоном. 

 

Які документи необхідні для виїзду за кордон
Перевірка документів для перетину кордону. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, ми писали, як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та на які пільги можна розраховувати. 

Раніше ми повідомляли, хто з військовозобов'язаних може виїхати за кордон у 2023 році та які документи потрібні для перетину кордону. 

А також чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну.

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