Хто з чоловіків може виїхати з України під час війни — категорія та умови

Виїзд з України під час дії воєнного стану. Фото: ДПСУ

На період воєнного стану та загальної мобілізації в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Проте є виключення, зокрема вони стосуються осіб з інвалідністю.

З якою групою інвалідності можливо виїхати за кордон та які документи необхідно мати — читай далі в матеріалі.

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Як розповів адвокат Мар’ян Сащук, перетинати кордон можуть чоловіки з інвалідністю таких груп:

І;

ІІ;

ІІІ.

Для перетину кордону у таких випадках необхідно пред’явити службовим особам Державної прикордонної служби документи (їх нотаріально засвідчені копії), що підтверджують інвалідність відповідних осіб.

Перетин кордону. Фото: ДПСУ

Які документи необхідні для виїзду за кордон

Як зазначив завідувач Шепетівського бюро правової допомоги Євген Бондар, при собі обов'язково треба мати один з цих документів:

При цьому важливо знати що від 28 жовтня 2022 року довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, форма первинної облікової документації № 157-1/вилучено з відповідного переліку. Тож її наявність не є підставою для виїзду за кордон.

Також особа з інвалідністю має бути знята з військового обліку. Тобто на кордоні вимагатимуть документи, які підтверджують зняття з військового обліку. Це може бути довідка з ТЦК, відмітка у військовому квитку тощо.

Важливо: осіб з інвалідністю не випустять з України, якщо документи, що підтверджують інвалідність, були отримані за кордоном.

Перевірка документів для перетину кордону. Фото: ДПСУ

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