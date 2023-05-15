Хто з чоловіків може виїхати з України під час війни — категорія та умови

Кордони для них відкриті: хто з чоловіків може виїхати під час війни
На період воєнного стану та загальної мобілізації в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Проте є виключення, зокрема вони стосуються осіб з інвалідністю.
З якою групою інвалідності можливо виїхати за кордон та які документи необхідно мати — читай далі в матеріалі.
З якою групою інвалідності можна перетинати кордон
Як розповів адвокат Мар’ян Сащук, перетинати кордон можуть чоловіки з інвалідністю таких груп:
- І;
- ІІ;
- ІІІ.
Для перетину кордону у таких випадках необхідно пред’явити службовим особам Державної прикордонної служби документи (їх нотаріально засвідчені копії), що підтверджують інвалідність відповідних осіб.
Які документи необхідні для виїзду за кордон
Як зазначив завідувач Шепетівського бюро правової допомоги Євген Бондар, при собі обов'язково треба мати один з цих документів:
- посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю;
- пенсійне посвідчення, в якому зазначено групу та причину інвалідності;
- довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в якому зазначено групу та причину інвалідності.
При цьому важливо знати що від 28 жовтня 2022 року довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, форма первинної облікової документації № 157-1/вилучено з відповідного переліку. Тож її наявність не є підставою для виїзду за кордон.
Також особа з інвалідністю має бути знята з військового обліку. Тобто на кордоні вимагатимуть документи, які підтверджують зняття з військового обліку. Це може бути довідка з ТЦК, відмітка у військовому квитку тощо.
Важливо: осіб з інвалідністю не випустять з України, якщо документи, що підтверджують інвалідність, були отримані за кордоном.
Нагадаємо, ми писали, як отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та на які пільги можна розраховувати.
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