Кто из мужчин может выехать из Украины во время войны — категория и условия

Границы для них открыты: кто из мужчин может уехать во время войны
На период военного положения и общей мобилизации в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако есть исключения, в частности, они касаются лиц с инвалидностью.
С какой группой инвалидности можно выехать за границу и какие документы необходимо иметь — читай дальше в материале.
С какой группой инвалидности можно пересекать границу
Как рассказал адвокат Марьян Сащук, пересекать границу могут мужчины с инвалидностью таких групп:
- І;
- ІІ;
- ІІІ.
Для пересечения границы в таких случаях необходимо предъявить должностным лицам Государственной пограничной службы документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие инвалидность соответствующих лиц.
Какие документы необходимы для выезда за границу
Как отметил заведующий Шепетовским бюро правовой помощи Евгений Бондарь, при себе обязательно нужно иметь один из этих документов:
- удостоверение, подтверждающее статус личности с инвалидностью;
- пенсионное удостоверение, в котором указана группа и причина инвалидности;
- справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики;
- удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в котором указано группу и причину инвалидности.
При этом важно знать, что с 28 октября 2022 года справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией, форма первичной учетной документации № 157-1/извлечена из соответствующего перечня. Ее наличие не является основанием для выезда за границу.
Также лицо с инвалидностью должно быть снято с военного учета. То есть на границе потребуют документы, подтверждающие снятие с военного учета. Это может быть справка от ТЦК, отметка в военном билете и т.д.
Важно: лиц с инвалидностью не выпустят из Украины, если документы, подтверждающие инвалидность, были получены за границей.
Напомним, мы писали, как получить статус лица с инвалидностью в результате войны и на какие льготы можно рассчитывать.
Ранее мы сообщали, кто из военнообязанных может уехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы.
А также могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.