Кто из мужчин может выехать из Украины во время войны — категория и условия

Выезд из Украины во время действия военного положения. Фото: ГПСУ

На период военного положения и общей мобилизации в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако есть исключения, в частности, они касаются лиц с инвалидностью.

С какой группой инвалидности можно выехать за границу и какие документы необходимо иметь — читай дальше в материале.

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С какой группой инвалидности можно пересекать границу

Как рассказал адвокат Марьян Сащук, пересекать границу могут мужчины с инвалидностью таких групп:

І;

ІІ;

ІІІ.

Для пересечения границы в таких случаях необходимо предъявить должностным лицам Государственной пограничной службы документы (их нотариально заверенные копии), подтверждающие инвалидность соответствующих лиц.

Пересечение границы. Фото: ГПСУ

Какие документы необходимы для выезда за границу

Как отметил заведующий Шепетовским бюро правовой помощи Евгений Бондарь, при себе обязательно нужно иметь один из этих документов:

При этом важно знать, что с 28 октября 2022 года справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией, форма первичной учетной документации № 157-1/извлечена из соответствующего перечня. Ее наличие не является основанием для выезда за границу.

Также лицо с инвалидностью должно быть снято с военного учета. То есть на границе потребуют документы, подтверждающие снятие с военного учета. Это может быть справка от ТЦК, отметка в военном билете и т.д.

Важно: лиц с инвалидностью не выпустят из Украины, если документы, подтверждающие инвалидность, были получены за границей.

Проверка документов для пересечения границы. Фото: ГПСУ

Напомним, мы писали, как получить статус лица с инвалидностью в результате войны и на какие льготы можно рассчитывать.

Ранее мы сообщали, кто из военнообязанных может уехать за границу в 2023 году и какие документы нужны для пересечения границы.

А также могут ли исключенные из военного учета покинуть Украину.