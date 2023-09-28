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Корнієнко пояснив свою заяву щодо зміни типу правління в Україні

28 вересня 2023 23:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Корнієнко пояснив свою заяву щодо зміни типу правління в Україні
Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко під час промови. Фото: Facebook Олександра Корнієнка
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко пояснив свою заяву щодо зміни типу державного правління в Україні. За його словами, його неправильно зрозуміли.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами політика, під час виступу йшлося про "тестування зсуву нашої моделі держуправління в бік більш сильного президента, що пояснюється воєнним станом". Депутат наголосив, що про президентську державу чи республіку не було сказано ані слова.

"Пропоную розібратися із хвилею в інфопросторі щодо нібито моїх слів про "тестування переходу з парламентсько-президентської до президентської республіки" під час виступу на Форумі "Диригенти змін", — почав він.

У промові Корнієнко навів приклади Польщі та Литви, де сильні парламенти, а не США, що, за словами Корнієнка, йому приписують. Проте у соцмережі він написав, що "там теж є сильний парламент".

"Говорив про виклик перед суспільством після війни щодо визначення потрібної політичної державної моделі з огляду на майбутні суспільні запити і виклики. Можливо, залишити діючу систему (так, про це я теж говорив) або ж обрати іншу (навіть чисту парламентську) — це буде вибір Парламенту або народу на референдумі", — пише нардеп.

Нагадаємо, що не так давно Олександр Корнієнко заявив про те, що в Україні вивчають можливість зміни системи державного управління з президентсько-парламентської на президентську. А ще раніше він повідомив про поновлення рішення Верховної Ради про звітність політичних партій щодо витрачення державних коштів. 

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