Корниенко объяснил свое заявление об изменении типа правления в Украине

Первый заместитель главы ВРУ Александр Корниенко во время речи. Фото: Facebook Александра Корниенко

Первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко объяснил свое заявление об изменении типа государственного правления в Украине. По его словам, его неправильно поняли.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По словам политика, во время выступления речь шла о "тестировании смещения нашей модели госуправления в сторону более сильного президента, что объясняется военным положением". Депутат подчеркнул, что о президентском государстве или республике не было сказано ни слова.

"Предлагаю разобраться с волной в инфопространстве относительно якобы моих слов о "тестировании перехода из парламентско-президентской в президентскую республику" во время выступления на Форуме "Диригенты перемен", — начал он.

В речи Корниенко привел примеры Польши и Литвы, где сильные парламенты, а не США, что, по словам Корниенко, ему приписывают. Однако в соцсети он написал, что "там тоже есть сильный парламент".

"Говорил о вызове перед обществом после войны по определению нужной политической государственной модели с учетом будущих общественных запросов и вызовов. Возможно, оставить действующую систему (да, об этом я тоже говорил) или же выбрать другую (даже чистую парламентскую) — это будет выбор Парламента или народа на референдуме", — пишет нардеп.

Напомним, что недавно Александр Корниенко заявил о том, что в Украине изучают возможность изменения системы государственного управления с президентско-парламентской на президентскую. А еще раньше он сообщил о возобновлении решения Верховной Рады об отчетности политических партий по поводу расходования государственных средств.