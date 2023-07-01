Корупція під час війни: кому з підозрюваних призначали найбільші застави

Ексголова Верховного суду Всеволод Князєв. Фото: Hromadske

Під час гучних корупційних злочинів суди часто призначають підозрюваним мільйонні застави як запобіжний захід. При визначенні суми повинні враховуватися обставини та майновий стан фігуранта.

Видання "Слово і діло" склало рейтинг найбільших застав з початку повномасштабного вторгнення.

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Ексголові Державної фіскальної служби Роману Насірову суд призначив заставу у розмірі 523 млн гривень. Його підозрюють в отриманні хабаря на суму понад 722 млн гривень. Фігурант заявив, що не може сплатити таку заставу. На початку червня Вищий антикорупційний суд зменшив суму до 261 млн гривень. Колишнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова підозрюють у причетності до закупівель для української армії продуктів за завищеними цінами та поганої амуніції на суму понад мільярд гривень. Його заарештували ще у лютому із можливістю внесення застави у розмірі 402 млн гривень. Колишньому нардепу Максиму Микитасю, якого підозрюють у спробі дати хабаря меру Дніпра Борису Філатову, призначили заставу у розмірі 260 млн гривень. З часом вона була зменшена до 40 млн гривень. Для колишнього очільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва було призначено заставу у розмірі 229 млн гривень. Сума була внесена частково. Застава за бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського — 129 млн та 124 млн гривень була внесена повністю. Їх підозрюють у створенні злочинної організації та підкупі чиновників. Ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву, якого підозрюють в отриманні хабаря 2,7 млн доларів, призначили заставу у розмірі 107 млн гривень. Адвокати фігуранта заявили, що він не може сплатити таку суму. Суд вирішив зменшити заставу до 75 млн гривень. Адвоката Олега Горецького заарештували з альтернативою 80 млн гривень застави. Його підозрюють у посередництві у наданні неправомірної вигоди. Підприємця Сергія Кривого підозрюють в організації передачі 400 тисяч доларів неправомірної вигоди ексзаступнику міністра Василю Лозинському. Суд призначив йому заставу 100 млн гривень, однак з часом зменшив до 10 млн гривень. Лозинського заарештували із можливістю внести 50 млн гривень застави. Суд призначив по 40 млн гривень застави для екснардепа Сергія Скуратовського, якого підозрюють в організації протиправного заволодіння правом вимоги банківської установи на 128 млн гривень, члена правління Укрексімбанку Олександра Ігнатенка, якого підозрюють у причетності до заволодіння 206 млн гривень Укргазбанку та колишнього директора департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького. Йдеться про справу про розтрату при закупівлі бронежилетів військовим.

Рейтинг найбільших застав підозрюваним з початку повномасштабного вторгнення. Фото: "Слово і діло"

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. Хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.