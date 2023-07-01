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Коррупция во время войны: кому из подозреваемых назначали самые большие залоги

1 июля 2023 12:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Коррупция во время войны: кому из подозреваемых назначали самые большие залоги
Экс-глава Верховного суда Всеволод Князев. Фото: Hromadske
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во время громких коррупционных преступлений суды часто назначают подозреваемым миллионные залоги как меру пресечения. При определении суммы должны учитываться обстоятельства и состояние фигуранта.

Издание "Слово и дело" составило рейтинг крупнейших залогов с начала полномасштабного вторжения.

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Самые большие залоги во время войны

  1. Экс-председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову суд назначил залог в размере 523 млн гривен. Его подозревают в получении взятки на сумму более 722 млн гривен. Фигурант заявил, что не может оплатить такой залог. В начале июня Высший антикоррупционный суд снизил сумму до 261 млн гривен.
  2. Бывший заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подозревается в причастности к закупкам для украинской армии продуктов по завышенным ценам и плохой амуниции на сумму более миллиарда гривен. Его арестовали еще в феврале с возможностью внесения залога в размере 402 млн гривен.
  3. Бывшему нардепу Максиму Никитасю, подозреваемому в попытке дать взятку мэру Днепра Борису Филатову, назначили залог в размере 260 млн гривен. Со временем она была уменьшена до 40 млн гривен.
  4. Для бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева был назначен залог в размере 229 млн гривен. Сумма была внесена частично.
  5. Залог бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского129 млн и 124 млн гривен был внесен полностью. Их подозревают в создании преступной организации и подкупе чиновников.
  6. Экс-председателю Верховного суда Всеволоду Князеву, подозреваемому в получении взятки 2,7 млн долларов, назначили залог в размере 107 млн гривен. Адвокаты фигуранта заявили, что он не может заплатить такую сумму. Суд решил снизить залог до 75 млн гривен.
  7. Адвоката Олега Горецкого арестовали с альтернативой 80 млн гривен залога. Его подозревают в посредничестве в предоставлении неправомерной выгоды.
  8. Предпринимателя Сергея Кривого подозревают в организации передачи 400 тысяч долларов неправомерной выгоды экс-заместителю министра Василию Лозинскому. Суд назначил ему залог 100 млн гривен, однако со временем снизил до 10 млн гривен. Лозинский был арестован с возможностью внести 50 млн гривен залога.
  9. Суд назначил по 40 млн гривен залога для экс-нардепа Сергея Скуратовского, которого подозревают в организации противоправного завладения правом требования банковского учреждения на 128 млн гривен, члена правления Укрэксимбанка Александра Игнатенко, которого подозревают в причастности к завладению 206 млн гривен Укргазбанка и бывшего директора департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого. Речь идет о деле о растрате при закупке бронежилетов военным.
Залоги
Рейтинг самых больших залогов подозреваемым с начала полномасштабного вторжения. Фото: "Слово и дело"

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. Взятка получил председатель суда Всеволод Князев.

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