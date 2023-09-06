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"Корупціонери — це терористи": новий міністр оборони Умєров виступив перед Радою

6 вересня 2023 20:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Корупціонери — це терористи": новий міністр оборони Умєров виступив перед Радою
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Корупціонери прирівнюються до терористів, а з терористами жодних перемовин не ведуть. Боротьба з корупцією не знатиме компромісів.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час виступу у Верховній Раді, повідомляє канал "Ми-Україна". 

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Умєров боротиметься з корупцією

За словами новопризначеного очільника відомства, серед пріоритетних завдань — створення реєстру закупівель, який буде відкритий наступного дня після закінчення воєнного стану.

"Все, що не стосується зброї (їжа, одяг тощо), — працюватиме окрема Агенція, яку ми плануємо запустити повноцінно до кінця року. Все має бути прозоро та відкрито", — додав Умєров.

Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймає досі.

Додамо, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.

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