"Корупціонери — це терористи": новий міністр оборони Умєров виступив перед Радою

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Корупціонери прирівнюються до терористів, а з терористами жодних перемовин не ведуть. Боротьба з корупцією не знатиме компромісів.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час виступу у Верховній Раді, повідомляє канал "Ми-Україна".

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За словами новопризначеного очільника відомства, серед пріоритетних завдань — створення реєстру закупівель, який буде відкритий наступного дня після закінчення воєнного стану.

"Все, що не стосується зброї (їжа, одяг тощо), — працюватиме окрема Агенція, яку ми плануємо запустити повноцінно до кінця року. Все має бути прозоро та відкрито", — додав Умєров.

Також ми писали, що відомо про Рустема Умєрова. У вересні 2022 року він став головою Фонду державного майна. Цю посаду він обіймає досі.

Додамо, 4 вересня, міністр оборони України Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку.