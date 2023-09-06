"Коррупционеры — это террористы": новый министр обороны Умеров выступил перед Радой

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Минобороны

Коррупционеры приравниваются к террористам, а с террористами никаких переговоров не ведут. Борьба с коррупцией не будет знать компромиссы.

Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, выступая в Верховной Раде, сообщает канал "Мы-Украина".

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По словам новоназначенного главы ведомства, среди приоритетных задач — создание реестра закупок, который будет открыт на следующий день после окончания военного положения.

"Все, что не касается оружия (еда, одежда и т.п.), будет работать отдельное Агентство, которое мы планируем запустить полноценно до конца года. Все должно быть прозрачно и открыто", — добавил Умеров.

Также мы писали, что известно о Рустеме Умерове. В сентябре 2022 года он стал главой Фонда государственного имущества. Эту должность он занимает до сих пор.

Сегодня, 4 сентября, министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке.